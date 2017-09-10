Ураган "Ірма" затопив центр Маямі

Копирайт изображения Reuters Image caption Центр Майамі затопило, по вулицях тече вода

Деякі райони у місті Маямі в штаті Флорида затопило через удар тропічного шторму "Ірма".

Ураган досягнув західного узбережжя штату, і приніс із собою зливи і повені.

До 22:00 за Грінвічем категорію урагану знили до другої. Швидкість вітру сягає 175 км на годину.

Фінансовий район Маямі Брікелл також затоплений, висота підйому води склала там близько 60 см. Вулицями міста тече вода. Понад мільйон житлових будинків залишилися без електрики.

Влада штату оголосила раніше про евакуацію понад шести мільйонів жителів, попередивши, що їхньому життю загрожує небезпека.

Копирайт изображения Reuters Image caption Південне узбережжя штату Флорида зі своїми курортами постраждало найбільше

Ураган "Ірма" раніше призвів до значних руйнувань у країнах Карибського басейну, де загинуло не менше 27 людей.

Віце-президент США Майк Пенс повідомив, що президент Дональд Трамп стурбований просуванням урагану вздовж узбережжя Флориди і уважно стежить за подіями.

Що саме відбувається у Флориді?

На півдні штату в районі відомого курорту на острові Кі-Уест повідомили про сильний вітер і штормові хвилі, які заливають узбережжя. Висота хвиль перевищує чотири метри. Всім жителям курортного міста наказали евакуюватися.

Як повідомляють місцеві засоби інформації, у суботу в місті загинув водій вантажівки, через порив вітру він врізався у дерево.

Ураган повільно рухається на північ. Понад 1,4 мільйонів сімей залишилися без електрики і понад 100 тисяч людей сховалися в укриттях.

Найбільша небезпека загрожує місту Тампа. Там не було таких ураганів із 1921 року.

У Маямі очільник поліції повідомив BBC, що центр міста затоплений водою на 60-90 см, і що вітер порвав безліч високовольтних ліній.

Ураган "Ірма" став найпотужнішим тропічним ураганом на атлантичному узбережжі США за останні десятиліття. Він заподіяв величезних руйнувань на території декількох острівних держав Карибського басейну:

Куба: про жертви не повідомляється, хоча влада згадувала про значні збитки. У Гавані немає електрики.

Сен-Мартен і Сен-Бартелемі: 60% усіх осель на острові Сен-Мартен, який розділений між Францією і Нідерландами на дві частини, непридатні для життя, заявила французька влада. На французькій частині острова загинули дев'ять осіб, семеро людей пропали безвісти. На голландській території острова загинули чотири людини.

Теркс і Кайкос, британська заморська територія: значні руйнування.

Антигуа і Барбуда: 95% будівель цього невеликого острова зруйновані; прем'єр-міністр Гастон Браун повідомив, що відновлення обійдеться в 100 мільйонів доларів. Загинула одна людина.

Ангілья: значні руйнування, загинула одна людина

Пуерто-Рико: Понад шість тисяч жителів цієї американської території ховаються в укриттях і багато хто залишився без електрики. Щонайменше троє людей загинули.

Британські Віргінські острови: загинули п'ятеро людей, серйозні руйнування.

Віргінські острови США: загинули чотири людини, сильно пошкоджені об'єкти інфраструктури

Гаїті і Домініканська Республіка: руйнування незначні.

Копирайт изображения Reuters Image caption Найбільша небезпека загрожує місті Тампа, штат Флорида

Що відомо про урагани "Хосе" і "Катя"?

Ураган "Хосе", який слідував за ураганом "Ірма", має четверту категорію і швидкість вітру 190 км на годину.

Спочатку він був небезпечним для територій, де пройшов ураган "Ірма", але наразі він рухається на північ.

Острови Сен-Мартен, Сен-Бартелемі і Барбуда, жителів яких евакуювали, уникли удару цього урагану.

Ураган "Катя", який виник у Мексиканській затоці, має першу категорію тропічного шторму. Він вдарив по мексиканському штату Веракруз ввечері в п'ятницю, а потім перетворився на тропічний антициклон.