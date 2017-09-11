Ураган "Ірма" вдарив по західному берегу Флориди

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Ураган "Ірма" досяг до материкової частини штату Флорида, на південь від міста Нейплс. По узбережжю вдарили гігантські штормові хвилі висотою до 4,5 метра, ураган спричинив зливи. Без світла залишаються понад 3 млн домогосподарств.

"Ірма" вдарила по острову Марко біля західного узбережжя Флориди зі швидкістю вітру до 192 км/год, але відтоді ураган послабшав, і йому присвоїли нижчу, другу категорію.

Понад три мільйони будинків у штаті залишилися без електрики, а місто Маямі частково пішло під воду.

Поки що відомо про трьох загиблих в результаті стихійного лиха.

За даними Національного центру спостереження за ураганами США, до понеділка очікується, що швидкість урагану "Ірма" ще знизиться і він стане тропічним штормом.

Ураган "Ірма" раніше призвів до значних руйнувань в країнах Карибського басейну, де загинуло щонайменше 28 людей.

Влада штату Флорида на вихідних розпорядилися про евакуацію близько 6,3 мільйона жителів, застерігши, що їхньому життю загрожує небезпека.

Президент США Дональд Трамп наказав виділити федеральні кошти на допомогу постраждалим від стихії в штаті Флорида.

Він назвав ураган "великим монстром" і висловив подяку співробітникам федеральних агентств, які беруть участь в боротьбі зі стихією, і пообіцяв, що дуже скоро сам вирушить у штат, який зазнав удару стихії.

"Можливо, нам пощастило, що ураган пішов на захід, і це, можливо, зробило його не настільки руйнівним, але ми подивимося, що буде далі протягом наступних п'яти або шести годин", - додав пан Трамп.

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Де зараз "Ірма"?

О 3:00 за Грінвічем центр "Ірми" був за 80 км від району Тампа-Бей з населенням близько трьох мільйонів людей. З 1921 року цей регіон не зазнавав ударів великих ураганів.

Ураган втрачає силу, максимально стійка швидкість вітру - до 160 км / ч.

За даними Національного центру ураганів, хоча сила стихії слабшає, її варто побоюватися як мінімум до понеділка.

Ураган повинен стати тропічним штормом, коли досягне півночі Флориди і півдня Джорджії.

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Копирайт изображения Reuters Image caption Центр Майамі затоплений, багато вулиць фінансового району перетворилися на річки

Ураган "Ірма" став найпотужнішим тропічним ураганом на атлантичному узбережжі США за десятиліття.

Він заподіяв величезних руйнувань на території декількох острівних держав Карибського басейну: