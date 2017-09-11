Гройсман: прорив кордону - це злочин, за який мають відповісти

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "злочином" і "атакою проти української державності" прорив українського кордону, завдяки якому Міхеіл Саакашвілі потрапив до України.

"Силовий прорив українського кордону - це злочин і ті, хто причетний до організації цього прориву, мають понести відповідальність", - написав пан Гройсман у Facebook в понеділок зранку.

За його словами покарання для тих, "хто піднімав руку на тих хлопців, які захищають нашу державу і її кордони", має бути "жорстким".

"На мій погляд, це початок чергової атаки деяких наших політиків проти української державності", - наголосив пан Гройсман.

Водночас напряму пана Саакашвілі він ні в чому не звинуватив.

"Я не буду говорити нічого про Міхо Саакашвілі, у нього свої цілі і свої мотиви. Я говорю про тих наших політиків-популістів, які діють за принципом чим гірше, тим краще", - написав він.

Напередодні у пункті пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон, і в їхньому оточенні Міхеіл Саакашвілі зайшов до України.

Потім пан Саакашвілі зі своїми прибічниками сів у автобус і поїхав до Львова.

Реакція правоохоронців

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом "незаконного переправляння" через кордон Міхеілом Саакашвілі та його прихильниками, повідомили в МВС України.

У МВС зазначили, що особам, яких визнають винними у таких діях загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, "з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину".

У відомстві також зазначили, що в результаті бійки, яка виникла на кордоні між прибічниками пана Саакашвілі з поліцейськими та прикордонниками, тілесних ушкоджень зазнали 11 бійців Нацполіції та 5 працівників Держприкордонслужби.

"Адміністрація Держприкордонслужби звертається до всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску "Шегині" для оформлення факту законності перетину кордону", - додали у МВС.

Прорив

Копирайт изображения Reuters Image caption Держприкордонслужба зазначила, що на українсько-польському кордоні в "Шегині" натовп людей прорвав пункт пропуску, почалася бійка з прикордонниками

У неділю ввечері колона активістів прорвалася через ПП "Шегині", і вирушила до нейтральної зони, де перебував екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зі своєю делегацією.

Вони оточили політика, і провели пішки на територію України, скандуючи гасло "Міша", і співаючи гімн України.

Як повідомляє коресподент ВВС Україна, на зворотному шляху активістам перекривали вихід люди в шоломах, але колона активістів їх "витіснила".

Також відомо, що активісти перетнули декілька кордонів поліції у "Шегинях", і рухалися до ПП "Краковець".

Копирайт изображения AFP Image caption Міхеїл Саакашвілі у нейтральній зоні між україно-польським кордоном

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала події "ударом по кордону і прикордонникам".

"Це спроба принизити тих, хто віддано робить свою роботу, захищаючи кордон державни, проти якої ведеться російська війна. І так могли діяти тільки люди, які ненавидять Україну і яким на Україну глибоко плювати", - підкреслила віце-спікер.

Рух Саакашвілі

Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства указом президента країни Петра Порошенка. Він вважає це рішення незаконним. Українська влада раніше попереджала пана Саакашвілі, що при спробі перетину кордону йому відмовлять у в'їзді, а його український паспорт вилучать.

У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів, серед яких була Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та інших.

Копирайт изображения Reuters Image caption Міхеїлу Саакашвілі не вдалося дістатися до України потягом

Спочатку пан Саакашвілі їхав автобусом, потім у польському Перемишлі пересів на український потяг до Львова, але він не рушив. "Укразалізниця" заборонила потягу вирушати , бо там "перебуває особа, якій заборонено в'їзд на територію України, і потяг рушить, коли особа вийде з потяга".

Після цього пан Саакашвілі на іншому автобусі вирушив на пропускний пункт "Медика" - "Шегині" на українсько-польському кордоні.

Копирайт изображения EPA Image caption Заблокований рух на ПП "Шегині" на українсько-польському кордоні

Колишнього голову ОДА пропустили польські прикордонники, але на дорозі у нейтральній зоні до "Шегинь" три джипи із "військовими номерами" заблокували рух. Там стояли люди у балаклавах та "прикордонники у зелених беретах". Автобус пана Саакашвілі стояв перед ними.

За словами прикордонників, які стояли на пункті пропуску, "СБУ повідомила, що пункт пропуску заміновано."