Гройсман: прорив кордону - це злочин, за який мають відповісти
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав "злочином" і "атакою проти української державності" прорив українського кордону, завдяки якому Міхеіл Саакашвілі потрапив до України.
"Силовий прорив українського кордону - це злочин і ті, хто причетний до організації цього прориву, мають понести відповідальність", - написав пан Гройсман у Facebook в понеділок зранку.
За його словами покарання для тих, "хто піднімав руку на тих хлопців, які захищають нашу державу і її кордони", має бути "жорстким".
"На мій погляд, це початок чергової атаки деяких наших політиків проти української державності", - наголосив пан Гройсман.
Водночас напряму пана Саакашвілі він ні в чому не звинуватив.
"Я не буду говорити нічого про Міхо Саакашвілі, у нього свої цілі і свої мотиви. Я говорю про тих наших політиків-популістів, які діють за принципом чим гірше, тим краще", - написав він.
Напередодні у пункті пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон, і в їхньому оточенні Міхеіл Саакашвілі зайшов до України.
Потім пан Саакашвілі зі своїми прибічниками сів у автобус і поїхав до Львова.
Реакція правоохоронців
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом "незаконного переправляння" через кордон Міхеілом Саакашвілі та його прихильниками, повідомили в МВС України.
У МВС зазначили, що особам, яких визнають винними у таких діях загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, "з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину".
У відомстві також зазначили, що в результаті бійки, яка виникла на кордоні між прибічниками пана Саакашвілі з поліцейськими та прикордонниками, тілесних ушкоджень зазнали 11 бійців Нацполіції та 5 працівників Держприкордонслужби.
"Адміністрація Держприкордонслужби звертається до всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску "Шегині" для оформлення факту законності перетину кордону", - додали у МВС.
Прорив
У неділю ввечері колона активістів прорвалася через ПП "Шегині", і вирушила до нейтральної зони, де перебував екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зі своєю делегацією.
Вони оточили політика, і провели пішки на територію України, скандуючи гасло "Міша", і співаючи гімн України.
Як повідомляє коресподент ВВС Україна, на зворотному шляху активістам перекривали вихід люди в шоломах, але колона активістів їх "витіснила".
Також відомо, що активісти перетнули декілька кордонів поліції у "Шегинях", і рухалися до ПП "Краковець".
Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала події "ударом по кордону і прикордонникам".
"Це спроба принизити тих, хто віддано робить свою роботу, захищаючи кордон державни, проти якої ведеться російська війна. І так могли діяти тільки люди, які ненавидять Україну і яким на Україну глибоко плювати", - підкреслила віце-спікер.
Рух Саакашвілі
Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства указом президента країни Петра Порошенка. Він вважає це рішення незаконним. Українська влада раніше попереджала пана Саакашвілі, що при спробі перетину кордону йому відмовлять у в'їзді, а його український паспорт вилучать.
У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів, серед яких була Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та інших.
Спочатку пан Саакашвілі їхав автобусом, потім у польському Перемишлі пересів на український потяг до Львова, але він не рушив. "Укразалізниця" заборонила потягу вирушати , бо там "перебуває особа, якій заборонено в'їзд на територію України, і потяг рушить, коли особа вийде з потяга".
Після цього пан Саакашвілі на іншому автобусі вирушив на пропускний пункт "Медика" - "Шегині" на українсько-польському кордоні.
Колишнього голову ОДА пропустили польські прикордонники, але на дорозі у нейтральній зоні до "Шегинь" три джипи із "військовими номерами" заблокували рух. Там стояли люди у балаклавах та "прикордонники у зелених беретах". Автобус пана Саакашвілі стояв перед ними.
За словами прикордонників, які стояли на пункті пропуску, "СБУ повідомила, що пункт пропуску заміновано."