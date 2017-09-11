Аваков: учасники "прориву" мають прийти в поліцію
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав "принизливим видовищем" прорив українського кордону, завдяки якому Міхеіл Саакашвілі потрапив до України, і заявив, що всі учасники прориву мають з'явитися в поліцію "для надання свідчень".
Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав події довкола повернення пана Саакашвілі "злочином" і "атакою проти української державності".
Напередодні у пункті пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон, і в їхньому оточенні Міхеіл Саакашвілі зайшов до України.
Потім пан Саакашвілі зі своїми прибічниками сів у автобус і поїхав до Львова.
"З'явитися в поліцію"
Арсен Аваков наголосив, що усі люди, які брали участь у "прориві кордону й нападі на прикордонників і поліцейських буде встановлений і піддасться покаранню".
Всі учасники прориву, в тому числі депутати мають "з'явитися в поліцію для надання свідчень", зазначив він.
Аваков також додав, що пану Саакашвілі і всім, хто "незаконно перейшов кордон", мають "негайно" вибрати з двох варіантів: прибути в пункт пропуску "Шегені" і пройти процедуру оформлення та/або прибути в підрозділ Міграційної служби.
"Прикордонна служба, Поліція і Міграційна служба проводить необхідні законні процесуальні дії", - написав він.
Крім того, очільник МВС зазначив, що учора "зробив усе", аби "вивести прикордонників і поліцейських з політичного процесу".
"Я заборонив і тим і іншим застосовувати зброю і силові дії проти учасників масових акцій біля кордону. Ми розділяли потоки, продумували логістику і думали про безпеку присутніх людей - перш за все", - наголосив він.
"Атака на державність"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав прорив українського кордону "злочином", і ті, хто причетний до його організації "мають понести відповідальність".
За його словами покарання для тих, "хто піднімав руку на тих хлопців, які захищають нашу державу і її кордони", має бути "жорстким".
"На мій погляд, це початок чергової атаки деяких наших політиків проти української державності", - написав пан Гройсман у Facebook.
Водночас напряму пана Саакашвілі він ні в чому не звинуватив.
"Я не буду говорити нічого про Міхо Саакашвілі, у нього свої цілі і свої мотиви. Я говорю про тих наших політиків-популістів, які діють за принципом чим гірше, тим краще", - написав він.
Реакція правоохоронців
Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом "незаконного переправляння" через кордон Міхеілом Саакашвілі та його прихильниками, повідомили в МВС України.
У МВС зазначили, що особам, яких визнають винними у таких діях загрожує позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, "з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину".
У відомстві також зазначили, що в результаті бійки, яка виникла на кордоні між прибічниками пана Саакашвілі з поліцейськими та прикордонниками, тілесних ушкоджень зазнали 11 бійців Нацполіції та 5 працівників Держприкордонслужби.
"Адміністрація Держприкордонслужби звертається до всіх осіб, які незаконно порушили державний кордон України, прибути у пункт пропуску "Шегині" для оформлення факту законності перетину кордону", - додали у МВС.
Прорив
У неділю ввечері колона активістів прорвалася через ПП "Шегині", і вирушила до нейтральної зони, де перебував екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зі своєю делегацією.
Вони оточили політика, і провели пішки на територію України, скандуючи гасло "Міша", і співаючи гімн України.
Як повідомляє коресподент ВВС Україна, на зворотному шляху активістам перекривали вихід люди в шоломах, але колона активістів їх "витіснила".
Також відомо, що активісти перетнули декілька кордонів поліції у "Шегинях", і рухалися до ПП "Краковець".
Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала події "ударом по кордону і прикордонникам".
"Це спроба принизити тих, хто віддано робить свою роботу, захищаючи кордон державни, проти якої ведеться російська війна. І так могли діяти тільки люди, які ненавидять Україну і яким на Україну глибоко плювати", - підкреслила віце-спікер.
Рух Саакашвілі
Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства указом президента країни Петра Порошенка. Він вважає це рішення незаконним. Українська влада раніше попереджала пана Саакашвілі, що при спробі перетину кордону йому відмовлять у в'їзді, а його український паспорт вилучать.
У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів, серед яких була Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та інших.
Спочатку пан Саакашвілі їхав автобусом, потім у польському Перемишлі пересів на український потяг до Львова, але він не рушив. "Укразалізниця" заборонила потягу вирушати , бо там "перебуває особа, якій заборонено в'їзд на територію України, і потяг рушить, коли особа вийде з потяга".
Після цього пан Саакашвілі на іншому автобусі вирушив на пропускний пункт "Медика" - "Шегині" на українсько-польському кордоні.
Колишнього голову ОДА пропустили польські прикордонники, але на дорозі у нейтральній зоні до "Шегинь" три джипи із "військовими номерами" заблокували рух. Там стояли люди у балаклавах та "прикордонники у зелених беретах". Автобус пана Саакашвілі стояв перед ними.
За словами прикордонників, які стояли на пункті пропуску, "СБУ повідомила, що пункт пропуску заміновано."