Що стало відомо зі "зливу" перед презентацією нового iPhone?

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В результаті імовірного витоку з'явилася інформація про нові моделі iPhone та інші майбутні пристрої компанії Apple.

Два новинні сайти отримали доступ до ще не випущеної версії операційної системи iOS.

У коді оновленої операційної системи знайшли інформацію про iPhone X, а також два оновлення існуючої моделі - iPhone 8 та iPhone 8 Plus.

"Зливи" також деталізували технологію розпізнавання обличчя, яка діятиме і як система ідентифікації, і як програма, що перетворює вирази обличчя користувачів на емдзі.

За словами аналітиків, це найбільший злив такого роду, який вражав компанію.

Втім, це навряд чи позначиться на продажах нових смартфонів чи зменшить інтерес публіки до нових пристроїв.

Офіційно Apple презентує свої новинки у вівторок, 12 вересня.

Каліфорнійська компанія докладає величезних зусиль, щоби зберегти свої технології у таємниці до їхньої офіційної демонстрації.

Серед нової інформації, яка з'явилася перед презентацією, така:

згадка про iPhone X. Це - нове свідченням того, що Apple планує презентувати модель "топового" класу разом зі скромнішими оновленнями лінії своїх телефонів.

знімки нового Apple Watch та навушників AirPod.

технологія Face ID - для ідентифікації користувачів замість технології Touch ID. Її можна буде використовуватися зокрема для розблокування телефону та онлайн-покупок в Apple.

поява Animoji - анімованих символів емодзі, які відображатимуть вираз обличчя користувача.