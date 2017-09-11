Суд у Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Меджлісу Рефат Чубаров (ліворуч) і Ахтем Чийгоз (праворуч)

Верховний суд Криму засудив до восьми років ув'язнення заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого звинуватили в організації заворушень ‎біля будівлі Верховної ради Криму у лютому 2014.‎

"Сьогодні російський суд в Криму визнав Ахтема Чийгоза громадянином України і виписав йому 8 років колонії суворого режиму", - написав адвокат пана Чийгоза Микола Полозов у Facebook.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс", обвинувачений слухав вирок по відеозв'язку зі слідчого ізолятора.

Площу біля будівлі суду обгородили по периметру, встановили рамки металодетектора та чергують співробітники поліції, повідомляє агенція.

Ахтему Чийгоз інкримінують організацію "масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

В той день були мітинги кримських татар і проросійських активістів, які переросли в сутички. Загинули дві людини: один чоловік помер від серцевого нападу, одна жінка - через тисняву.

В Amnesty International затримання Чийгоза назвали "черговим із ряду репресивних заходів" проти незгодних з анексією Криму.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що ‎переслідування у Криму стали наслідком "послідовної і рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади на захист територіальної цілісності України.