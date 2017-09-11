Порошенко: справа Чийгоза - це "черговий вирок Росії"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Меджлісу Рефат Чубаров (ліворуч) і Ахтем Чийгоз (праворуч)

Президент України Петро Порошенко назвав вирок заступнику голови меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу "черговим вироком Росії".

Верховний суд Криму засудив пана Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму, повідомив його адвокат Микола Полозов у Facebook.

Його звинуватили в організації заворушень ‎біля будівлі Верховної ради Криму у лютому 2014.

"Справа Ахтема Чийгоза - черговий вирок Росії, яка на найвищому міжнародному рівні - ООН - визнана окупантом", - йдеться на офіційній сторінці пана Порошенка у Facebook.

Як повідомляє агенція "Інтерфакс", обвинувачений слухав вирок по відеозв'язку зі слідчого ізолятора.

Площу біля будівлі суду обгородили по периметру, встановили рамки металодетектора та чергують співробітники поліції, повідомляє агенція.

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядав останній проукраїнський мітинг у Криму, який відбувся 26 лютого, 2014 року

Ахтему Чийгозу інкримінують організацію "масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

В той день були мітинги кримських татар і проросійських активістів, які переросли в сутички. Загинули дві людини: один чоловік помер від серцевого нападу, одна жінка - через тисняву.

В Amnesty International затримання Чийгоза назвали "черговим із ряду репресивних заходів" проти незгодних з анексією Криму.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що ‎переслідування у Криму стали наслідком "послідовної і рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади на захист територіальної цілісності України.