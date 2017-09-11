Саакашвілі про свої плани: "Це тільки початок"

Екс-президент Грузії та екс-губернатором Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що перебуває на території України легально і планує захищати свої права через суд. Про це він сказав під час брифінгу у Львові, куди приїхав після того, як перетнув кордон із Польщею.

"Це тільки початок моєї боротьби. Я повернувся додому в Україну, щоб піти до суду і захистити мої права", - сказав пан Саакашвілі.

Він наголосив, що перебуває в Україні "абсолютно легально", оскільки перейшов польський кордон "з легальним українським документом", але українські прикордонники його паспорт не прийняли.

Він також сказав, що повернувся до України, бо має "зобов'язання перед українським народом", хоча "усвідомлює" ризик і для свого життя, і для свободи.

"Я готовий без будь-якої патетики віддати своє життя за цей народ", - сказав він у присутності своєї дружини та сина.

На питання про свої подальші плани, пан Саакашвілі сказав, що планує "проїхатися по всіх регіонах України" і "об'єднуватися з людьми, різними політичними силами довкола загальних тем демократії й проти влади олігархату".

Раніше президент України Петро Порошенко описав ситуацію з перетином паном Саакашвілі українського кордону "злочином", над яким працюють правоохоронні органи.

У відповідь пан Саакашвілі сказав:

"Я чув що президент говорив про якісь злочини. Я хочу йому відповісти: злочином було позбавлення мене громадянства, підробка моїх підписів, зупинка потягу і взяття людей в заручники".

Де паспорт?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президент Петро Порошенко про Міхеіла Саакашвілі: "Залишимо політику політикам, а злочин - правоохоронцям"

Пан Саакашвілі також сказав, що зараз у нього немає документів, тому що його паспорт "із автобуса викрала поліція".

"Прийшла поліція, обшукала автобус і забрала мій паспорт", - сказав пан Саакашвілі.

За його словами, обшук в автобусі відбувався коли його там не було.

"Тому що люди прийшли і мене віднесли", - сказав він.

У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів.

Після штовханини з прикордонниками, Міхеілу Саакашвілі разом з кількома десятками прихильників у неділю ввечері вдалося потрапити на територію України.

Копирайт изображения AFP Image caption У неділю Міхеілу Саакашвілі вдалося потрапити на територію України попри протидію прикордонників і поліції

Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства указом президента країни Петра Порошенка. Він вважає це рішення незаконним.

Українська влада раніше попереджала пана Саакашвілі, що при спробі перетину кордону йому відмовлять у в'їзді, а його український паспорт вилучать.

У Держприкордонслужбі кажуть, що прикордонники отримали наказ не застосовувати силу до Міхеіла Саакашвілі та його команди.

Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про те, що поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Можливе покарання за нею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.