Саакашвілі заявив, що у нього "викрали паспорт"
Екс-президент Грузії та екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що його паспорт "із автобуса викрала поліція", тому зараз у нього немає документів.
"Прийшла поліція, обшукала автобус і забрала мій паспорт", - сказав пан Саакашвілі.
За його словами, обшук в автобусі відбувався коли його там не було.
"Тому що люди прийшли і мене віднесли", - сказав він.
У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів.
Після штовханини з прикордонниками, Міхеілу Саакашвілі разом з кількома десятками прихильників у неділю ввечері вдалося потрапити на територію України.