Саакашвілі заявив, що у нього "викрали паспорт"

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Екс-президент Грузії та екс-губернатор Одещини Міхеіл Саакашвілі заявив, що його паспорт "із автобуса викрала поліція", тому зараз у нього немає документів.

"Прийшла поліція, обшукала автобус і забрала мій паспорт", - сказав пан Саакашвілі.

За його словами, обшук в автобусі відбувався коли його там не було.

"Тому що люди прийшли і мене віднесли", - сказав він.

У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів.

Після штовханини з прикордонниками, Міхеілу Саакашвілі разом з кількома десятками прихильників у неділю ввечері вдалося потрапити на територію України.