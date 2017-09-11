У МВС пояснили, чому не затримують Саакашвілі

Копирайт изображения Getty Images Image caption У неділю Міхеілу Саакашвілі вдалося потрапити на територію України попри протидію прикордонників і поліції

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили ВВС Україна, чому не затримують екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі, якого звинувачують у незаконному перетині українського кордону.

Йде слідство

"Зараз ідуть всі необхідні слідчі дії згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу за погодженням з прокуратурою необхідних судових ухвал", - розповів речник МВС Артем Шевченко у коментарі ВВС Україна.

Він додав, що слідчі дії стосуються не лише пана Саакашвілі, а й усіх людей, причетних до прориву кордону у неділю ввечері.

Слідство триває за статтею 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Можливе покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від трьої до семи років.

Дати свідчення

Копирайт изображения Reuters Image caption Штовханина на кордоні

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав у Facebook, що всі учасники прориву мають з'явитися в поліцію "для надання свідчень".

"Саакашвілі і всім, хто незаконно перейшов, кордон потрібно негайно вибрати з двох варіантів: прибути в пункт пропуску Шегені і пройти процедуру оформлення та / або прибути до підрозділу Міграційної служби", - відзначив міністр.

Арсен Аваков наголосив, що усі люди, які брали участь у "прориві кордону й нападі на прикордонників і поліцейських, будуть встановлені і піддані покаранню".

Напередодні у пункті пропуску "Шегені" на україно-польському кордоні кілька сотень людей прорвали кордон, і в їхньому оточенні Міхеіл Саакашвілі зайшов до України.

Потім пан Саакашвілі зі своїми прибічниками сів у автобус і поїхав до Львова.

Рух Саакашвілі

Копирайт изображения Getty Images Image caption У МВС кажуть про 16 постраждалих внаслідок сутичок силовиків

Міхеіла Саакашвілі позбавили українського громадянства указом президента країни Петра Порошенка. Він вважає це рішення незаконним.

Українська влада раніше попереджала пана Саакашвілі, що при спробі перетину кордону йому відмовлять у в'їзді, а його український паспорт вилучать.

У неділю колишній голова Одеської ОДА вирушив із польського міста Жешув у заздалегідь анонсовану подорож на українську територію у супроводі великої групи журналістів, українських депутатів, серед яких була Юлія Тимошенко, Віктор Чумак, Юрій Дерев'янко та інших.

Спочатку пан Саакашвілі їхав автобусом, потім у польському Перемишлі пересів на український потяг до Львова, але він не рушив. "Укразалізниця" заборонила потягу вирушати , бо там "перебуває особа, якій заборонено в'їзд на територію України, і потяг рушить, коли особа вийде з потяга".

Після цього пан Саакашвілі на іншому автобусі вирушив на пропускний пункт "Медика" - "Шегині" на українсько-польському кордоні.

Колишнього голову ОДА пропустили польські прикордонники, але на дорозі у нейтральній зоні до "Шегинь" три джипи із "військовими номерами" заблокували рух. Там стояли люди у балаклавах та "прикордонники у зелених беретах". Автобус пана Саакашвілі стояв перед ними.

Після штовханини з прикордонниками, Міхеілу Саакашвілі разом з кількома десятками прихильників вдалося потрапити на територію України.

У Держприкордонслужбі кажуть, що прикордонники отримали наказ не застосовувати силу до Міхеіла Саакашвілі та його команди.

Внаслідок сутичок постраждало 16 поліцейських і прикордонників, повідомив Арсен Аваков.

Щодо постраждалих учасників акції з "прориву кордону" інформації не надходило.