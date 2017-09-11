“Прорив” Саакашвілі: що далі?
Перетин Міхеілом Саакашвілі українського кордону став найгучнішою подією нового політичного сезону.
Юлія Тимошенко, яка супроводжувала екс-президента Грузії, вже оголосила про об'єднання "опозиційних проєвропейських сил", а у МВС анонсували детальне слідство щодо дій усіх причетних до "прориву" Саакашвілі.
Політологи відзначають - уся ситуація може вилитися у серйозну політичну кризу в Україні, яка супроводжуватиметься блокуванням Верховної Ради та вимогами позачергових парламентських виборів.
Про те, чи можуть політики об'єднатися навколо Міхеіла Саакашвілі, та які наслідки матиме його гучне повернення в Україну, політичні експерти розповіли ВВС Україна.
Вадим Карасьов, політолог, "Інститут глобальних стратегій": криза еліт веде до революції
Цю історію своїми руками зробила влада - спочатку вона порушила принципи правової державності, а вже потім Саакашвілі порушив принципи державності територіальної.
Тому, коли тільки Саакашвілі звинувачують у тому, що він наносить шкоду державі, то слід розуміти, що і деякі високопосадовці нанесли шкоду правовій ідеї державності.
Зараз усім потрібно взяти паузу, щоб заспокоїтися і не наробити подальших помилок.
Адже влада може припуститися нових промахів, пресуючи Саакашвілі та інших політиків, що лише загострить політичну кризу - кризу в елітах і парламенті.
По-друге, потрібно цю справу передати до суду, нехай він вирішує, чи законно Саакашвілі позбавили громадянства, і чи законно він перетинав кордон України.
Але вже до суду зрозуміло, що частина опозиції отримала собі "прапор" для активізації протестних настроїв, і почався зворотний відлік: опозиція починає об'єднуватися, а влада вдається до не зовсім адекватних кроків.
Раніше опозиція між собою сварилася, а влада грамотно стикала опозиціонерів. Сьогодні все це може перевернутися, і Україна може наблизитися до серйозної кризи.
Ознаки кризи вже є серед еліт. А основний закон революції полягає у тому, що як тільки наступає розкол еліт, починаються революційні події.
Якщо влада і надалі так діятиме, то об'єднання опозиціонерів може бути потужним. Влада, замість того, щоб перетворювати Саакашвілі у такого собі кумедного персонажа, зробила з нього героя об'єднання опозиції.
До цього об'єднання увійдуть "Батьківщина", "Самопоміч", позапарламентські сили, де лідер Гриценко.
Це не значить, що вони утворять об'єднану політичну силу - вони координуватимуть свої дії і вимагатимуть позачергових парламентських виборів, якщо криза буде посилюватися.
А для цього владі залишилося лише зробити подання на Тимошенко й інших депутатів, що були із Саакашвілі, позбавити їх недоторканності, й отримати блокування парламентської трибуни.
Так що сьогодні усім сторонам потрібно заспокоїтися, десь визнати свої помилки і дати можливість політичному процесу розвиватися у законному руслі.
Сергій Гайдай, політтехнолог, агентство "Гайдай.ком": Порошенко допоміг Саакашвілі
Мова не йде про об'єднання опозиції - є об'єднання навколо факту повернення Саакашвілі. Створювати єдину політичну силу, мені здається, недоречно і навряд чи можливо.
Політична криза в Україні триває вже три роки, і вона дуже серйозна. Факт неспроможності влади вирішити проблему Саакашвілі - проблему, яку вона сама створила - свідчить, що ситуація дуже серйозна саме для влади.
Саакашвілі як політику Петро Порошенко зараз дуже допоміг. І сьогодні Саакашвілі діє з максимальною ефективністю для свого політичного майбутнього в Україні.
Він показує харизму, спроможність відстоювати свої права і протидіяти владі - при тому, що у влади є всі ресурси, а у Саакашвілі їх майже немає.
Також можна говорити про президентську кампанію. У Порошенка вона почалася вже давно, Саакашвілі ж президентом бути не може. Він політик іншого рівня і шукатиме собі інший сценарій присутності в Україні.
Юлія Тимошенко ж у даній ситуації не виграє, адже загубилася десь у тіні Міхеіла Саакашвілі. Хоча вона і досі залишається потужним політичним гравцем.
Олексій Гарань, політолог, фонд "Демократичні ініціативи": грандіозна провокація і приниження України
Насправді для Тимошенко Саакашвілі є конкурентом. І її поїздка та участь у "прориві" можна пояснити тим, що так вона хоче "відкусити" частину потенційного електорату, що голосуватиме за партію Саакашвілі.
Кожен з цих політиків бачить себе на чолі - Саакашвілі не може бути командним гравцем, як і Тимошенко.
Що ж найбільше засмутило у вчорашньому "прориві" - від Саакашвілі такі речі можна було очікувати, але участь опозиційних політиків, які називають себе патріотами, державниками і єврооптимістами шокувала.
Ситуація призвела до грандіозної провокації і приниження України у світі.
Не розумію, як мер Львова може зустрічати Саакашвілі як героя - Саакашвілі вчинив злочин. І всі люди, що були з ним, у тому числі депутати, вчинили злочин.
У голову приходять порівняння з подіями 1917-1920 років, і стає зрозуміло, чому програла Українська революція - тому що були "патріоти", які дестабілізували ситуацію і тогочасні уряди: спочатку Центральну Раду, потім Скоропадського, потім Директорію. У підсумку прийшли більшовики.
Й відеоряд "прориву" кордону нагадав, як через кордон проривався Янукович, а потім Пшонка.
Який приклад маємо - що на український кордон можуть виходити такі натовпи, які користуються тим, що прикордонники у них не стріляють, і проривати його?
Це ж може відбуватися як на заході, так і на сході.
Будь-хто з політиків, хто тепер буде з Саакашвілі, має розуміти, що він опиниться у компанії політичного провокатора - саме у такій ролі виступає Саакашвілі зараз.
І його дії можуть призвести до катастрофи в Україні.