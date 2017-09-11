“Прорив” Саакашвілі: що далі?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Що очікує на Україну та Саакашвілі після скандального перетину кордону?

Перетин Міхеілом Саакашвілі українського кордону став найгучнішою подією нового політичного сезону.

Юлія Тимошенко, яка супроводжувала екс-президента Грузії, вже оголосила про об'єднання "опозиційних проєвропейських сил", а у МВС анонсували детальне слідство щодо дій усіх причетних до "прориву" Саакашвілі.

Політологи відзначають - уся ситуація може вилитися у серйозну політичну кризу в Україні, яка супроводжуватиметься блокуванням Верховної Ради та вимогами позачергових парламентських виборів.

Про те, чи можуть політики об'єднатися навколо Міхеіла Саакашвілі, та які наслідки матиме його гучне повернення в Україну, політичні експерти розповіли ВВС Україна.

Вадим Карасьов, політолог, "Інститут глобальних стратегій": криза еліт веде до революції

Цю історію своїми руками зробила влада - спочатку вона порушила принципи правової державності, а вже потім Саакашвілі порушив принципи державності територіальної.

Тому, коли тільки Саакашвілі звинувачують у тому, що він наносить шкоду державі, то слід розуміти, що і деякі високопосадовці нанесли шкоду правовій ідеї державності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юлія Тимошенко оголосила про об'єднання "демократичних проєвропейських опозиційних сил". Про те, які плані у нового політичного союзу обіцяють розповісти згодом

Зараз усім потрібно взяти паузу, щоб заспокоїтися і не наробити подальших помилок.

Адже влада може припуститися нових промахів, пресуючи Саакашвілі та інших політиків, що лише загострить політичну кризу - кризу в елітах і парламенті.

По-друге, потрібно цю справу передати до суду, нехай він вирішує, чи законно Саакашвілі позбавили громадянства, і чи законно він перетинав кордон України.

Але вже до суду зрозуміло, що частина опозиції отримала собі "прапор" для активізації протестних настроїв, і почався зворотний відлік: опозиція починає об'єднуватися, а влада вдається до не зовсім адекватних кроків.

Влада, замість того, щоб перетворювати Саакашвілі у такого собі кумедного персонажа, зробила з нього героя об'єднання опозиції Вадим Карасьов, політолог

Раніше опозиція між собою сварилася, а влада грамотно стикала опозиціонерів. Сьогодні все це може перевернутися, і Україна може наблизитися до серйозної кризи.

Ознаки кризи вже є серед еліт. А основний закон революції полягає у тому, що як тільки наступає розкол еліт, починаються революційні події.

Якщо влада і надалі так діятиме, то об'єднання опозиціонерів може бути потужним. Влада, замість того, щоб перетворювати Саакашвілі у такого собі кумедного персонажа, зробила з нього героя об'єднання опозиції.

До цього об'єднання увійдуть "Батьківщина", "Самопоміч", позапарламентські сили, де лідер Гриценко.

Це не значить, що вони утворять об'єднану політичну силу - вони координуватимуть свої дії і вимагатимуть позачергових парламентських виборів, якщо криза буде посилюватися.

А для цього владі залишилося лише зробити подання на Тимошенко й інших депутатів, що були із Саакашвілі, позбавити їх недоторканності, й отримати блокування парламентської трибуни.

Так що сьогодні усім сторонам потрібно заспокоїтися, десь визнати свої помилки і дати можливість політичному процесу розвиватися у законному руслі.

Сергій Гайдай, політтехнолог, агентство "Гайдай.ком": Порошенко допоміг Саакашвілі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Порошенко під час представлення Саакашвілі губернатором Одещини, 30 травня 2015 року

Мова не йде про об'єднання опозиції - є об'єднання навколо факту повернення Саакашвілі. Створювати єдину політичну силу, мені здається, недоречно і навряд чи можливо.

Політична криза в Україні триває вже три роки, і вона дуже серйозна. Факт неспроможності влади вирішити проблему Саакашвілі - проблему, яку вона сама створила - свідчить, що ситуація дуже серйозна саме для влади.

Саакашвілі як політику Петро Порошенко зараз дуже допоміг. І сьогодні Саакашвілі діє з максимальною ефективністю для свого політичного майбутнього в Україні.

Юлія Тимошенко ж у даній ситуації не виграє, адже загубилася десь у тіні Міхеіла Саакашвілі Сергій Гайдай, політтехнолог

Він показує харизму, спроможність відстоювати свої права і протидіяти владі - при тому, що у влади є всі ресурси, а у Саакашвілі їх майже немає.

Також можна говорити про президентську кампанію. У Порошенка вона почалася вже давно, Саакашвілі ж президентом бути не може. Він політик іншого рівня і шукатиме собі інший сценарій присутності в Україні.

Юлія Тимошенко ж у даній ситуації не виграє, адже загубилася десь у тіні Міхеіла Саакашвілі. Хоча вона і досі залишається потужним політичним гравцем.

Олексій Гарань, політолог, фонд "Демократичні ініціативи": грандіозна провокація і приниження України

Копирайт изображения УНІАН Image caption Українські прикордонники отримали наказ не застосовувати спецзасоби проти активістів, які виступали за повернення Міхеіла Саакашвілі в Україну, розповіли у МВС

Насправді для Тимошенко Саакашвілі є конкурентом. І її поїздка та участь у "прориві" можна пояснити тим, що так вона хоче "відкусити" частину потенційного електорату, що голосуватиме за партію Саакашвілі.

Кожен з цих політиків бачить себе на чолі - Саакашвілі не може бути командним гравцем, як і Тимошенко.

Що ж найбільше засмутило у вчорашньому "прориві" - від Саакашвілі такі речі можна було очікувати, але участь опозиційних політиків, які називають себе патріотами, державниками і єврооптимістами шокувала.

Відеоряд "прориву" кордону нагадав, як через кордон проривався Янукович, а потім Пшонка Олексій Гарань, політолог

Ситуація призвела до грандіозної провокації і приниження України у світі.

Не розумію, як мер Львова може зустрічати Саакашвілі як героя - Саакашвілі вчинив злочин. І всі люди, що були з ним, у тому числі депутати, вчинили злочин.

У голову приходять порівняння з подіями 1917-1920 років, і стає зрозуміло, чому програла Українська революція - тому що були "патріоти", які дестабілізували ситуацію і тогочасні уряди: спочатку Центральну Раду, потім Скоропадського, потім Директорію. У підсумку прийшли більшовики.

Й відеоряд "прориву" кордону нагадав, як через кордон проривався Янукович, а потім Пшонка.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Епопея з перетином кордону екс-президентом Грузії тривала всю неділю і закінчилася пізно ввечері, коли він потрапив на територію України і виїхав до Львова

Який приклад маємо - що на український кордон можуть виходити такі натовпи, які користуються тим, що прикордонники у них не стріляють, і проривати його?

Це ж може відбуватися як на заході, так і на сході.

Будь-хто з політиків, хто тепер буде з Саакашвілі, має розуміти, що він опиниться у компанії політичного провокатора - саме у такій ролі виступає Саакашвілі зараз.

І його дії можуть призвести до катастрофи в Україні.