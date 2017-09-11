Копирайт изображения Reuters Image caption Майже 300 тисяч мусульман рохінджа залишили М'янму від 25 серпня

Безпекова операція проти мусульман рохінджа у М'янмі "скидається на приклад етнічних чисток із підручника", - заявив Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хусейн.

Він закликав уряд країни припинити "жорстоку військову операцію".

Близько 294 тисяч мусульман рохінджа втекли до Бангладеш, рятуючись від конфлікту, що спалахнув у штаті Ракхайн минулого місяця. ‎

Військові кажуть, що їхні дії є відповіддю на напади, скоєні бойовиками рохінджа. Вони також заперечують, що ці дії спрямовані проти цивільних.

Конфлікт розпочався 25 серпня, коли бойовики рохінджа напали на поліцейський пост, вбивши 12 правоохоронців.

Рохінджа, які залишили М'янму після початку конфлікту, кажуть, що втекли від жорстокості військових, які спалюють села і вбивають цивільних.