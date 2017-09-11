В Україні майже 1,6 млн переселенців - Мінсоцполітики

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На сьогодні в Україні зареєстровано понад 1 млн 592 тисячі тимчасово переміщених осіб, - повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Станом на 11 вересня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 592 430 переселенців або 1 281 907 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

При цьому від початку цього року переселенці отримали бюджетну допомогу на майже 2 млрд грн.