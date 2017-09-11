"Образлива" реклама спричинила суперечку між Індією і Австралією

Копирайт изображения MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Image caption Реклама викликала суперечки через те, як у ній зображено Ґанешу

Індія висловила дипломатичний протест Австралії через рекламу, у якій індуїстський бог Ґанешу насолоджується бараниною.

Телевізійна реклама, яку було зроблено на замовлення австралійської асоціації виробників м'яса, зображує кілька провідників світових релігій за трапезою.

За столом - Ісус, Будда, засновник саєнтології Рон Хаббард та інші релігійні лідери. Невеличка ремарка пояснює, що пророк Мухаммед "не зміг відвідати вечерю".

Ця реклама викликала гнів і осуд індуїстської громади країни, оскільки у ролику бог Ґанеша із задоволенням їсть м'ясо.

Високе Представництво Індії у Камберрі висловило протест трьом австралійським урядовим відомствам.

Там також закликали австралійську асоціацію виробників м'яса відкликати рекламу, оскільки багато людей вважають, що вона "ображає їхні релігійні почуття".

"Низка громадських організацій також висловили свій протест австралійському урядові і асоціації виробників м'яса", - йдеться у заяві представництва.

Австралійське Бюро зі стандартів реклами заявило, що цей рекламний ролик викликав понад 30 скарг, що стосуються "низки різних віросповідань".

Копирайт изображения MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Image caption У рекламі провідники різних релігій разом насолоджуються трапезою

Рада індуїстів Австралії назвала рекламу "жорстокою і недостойною спробою" використати образ бога Ґанеша для просування споживання баранини.

Онлайн петиція за заборону реклами вже зібрала понад 4,4 тисячі підписів.

Австралієць Капіл Сашдева, який був ініціатором петиції, розповів ВВС, що реклама вийшла в ефір буквально через кілька днів після свята, під час якого індуїсти відзначають народження Ґанеша.

Не перша суперечка

Минулого тижня Австралійська Асоціація виробників м'яса виступила із заявою, у якій твердить, що реклама мала на меті пропагування розномаїття і єдність.

"Реклама, у якій боги, пророки і лідери з різних релігій, так само, як і атеісти, сидять за одним столом, мала на меті бути якомога більш об'єднавчою", - заявив речник асоціації Ендрю Гоуві.

"Не маючи жодних намірів образити когось, ми хотіли підкреслити, що споживання баранини поширене у багатьох світових культурах. Реклама зображує світ, яким він міг би бути, якби люди із різними поглядами прийшли із відкритими сердцями, аби розділити їжу за одним столом".

Минулого року асоціація також викликала суперечки своєю рекламою до Дня Австралії, яка викликала нарікання веганів і Організації аборигенів і острівних мешканців Австралії.