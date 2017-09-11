МЗС висловило протест Росії через вирок Чийгозу

Копирайт изображения unian Image caption Ахтем Чийгоз є заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу

МЗС України висловило рішучий протест через вирок у Криму українцю Ахтему Чийгозу. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Розправа російських окупантів із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгозом за його підтримку територіальної цілісності України … є черговим проявом репресивної політики РФ на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

У Криму дискримінують кримських татар і придушують інакомислення, заявили українські дипломати.

У МЗС України вимагають від Росії звільнити Ахтема Чийгоза, припинити репресії щодо кримських татар і українців в Криму.

По захист до ЄСПЛ

Верховний суд Криму засудив пана Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму. Його звинуватили в організації заворушень ‎біля будівлі Верховної ради Криму у лютому 2014.

Обвинувачений слухав вирок по відеозв'язку зі слідчого ізолятора. Площу біля будівлі суду обгородили по периметру, встановили рамки металошукачів та чергують співробітники поліції, повідомляє агенція.

Захист Ахтема Чийгоза планує звертатися до Європейського суду з прав людини після того, як Верховний суд РФ розгляне апеляцію і заявляє про можливість запуску екстрадиції.

"Суттєвий факт - те, що Ахтема Чийгоза визнано громадянином України. А це означає, що є можливість запустити механізми його екстрадиції з окупованого Криму на українську територію", - повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов в ефірі "112 Україна".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова Меджлісу Рефат Чубаров (ліворуч) і Ахтем Чийгоз (праворуч)

"Вирок Росії"

Президент України Петро Порошенко назвав вирок Ахтему Чийгозу "черговим вироком Росії".

"Справа Ахтема Чийгоза - черговий вирок Росії, яка на найвищому міжнародному рівні - ООН - визнана окупантом", - йдеться на офіційній сторінці пана Порошенка у Facebook.

Прем'єр України Володимир Гройсман заявив про наміри разом із захисниками боротися за звільнення Ахтема Чийгоза.

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядав останній проукраїнський мітинг у Криму, який відбувся 26 лютого 2014 року

Ахтему Чийгозу інкримінують організацію "масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

У той день були мітинги кримських татар і проросійських активістів, які переросли в сутички. Загинули дві людини: один чоловік помер від серцевого нападу, одна жінка - через тисняву.

В Amnesty International затримання Чийгоза назвали "черговим із низки репресивних заходів" проти незгодних з анексією Криму.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що ‎переслідування у Криму стали наслідком "послідовної і рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади на захист територіальної цілісності України.