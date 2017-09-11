Задимлення в метро у Києві: частково перекрито "синю гілку"
На перегоні "Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" у Київському метрополітені виявили задимлення. Про це повідомляє прес-служба метро.
Рух на "синій гілці" частково перекрили.
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Потяги курсують між станціями "Героїв Дніпра" - "Оболонь" та "Майдан Незалежності" -"Теремки".
Станція "Тараса Шевченка" і "Контрактова" закриті на вхід для пасажирів, працює тільки на вихід.
Черговий співробітник поліції, якого цитує Уніан, повідомив, що в тунелі між станціями "Петрівка" і "Тараса Шевченка", сталося займання проводки.