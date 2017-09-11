Адвокат Гриба: виглядає нормально, але ліків не дають

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До ув'язненого в російському СІЗО українця Павла Гриба пустили адвоката Андрія Сабініна. Про це у Facebook повідомив сам адвокат.

"Виглядає нормально, але хвилюється, що без ліків. Також не вирішені побутові проблеми", - повідомив адвокат Сабінін. Павло Гриб має хворобу кровообігу, яка потребує постійного прийняття ліків, розповідали ВВС Україна його рідні.

Зі слів Павла Гриба, його вивезли з білоруського Гомеля невідомі люди і передали іншим невідомим.

"Приблизно за кілька днів у Смоленській області було оформлено протокол затримання. Після цього доставили до Краснодара", - зазначив адвокат. За його словами, він дав підписку про нерозголошення, тому коментувати суть звинувачення не має права.

За що затримали?

19-річний українець Павло Гриб зник на території Білорусі ще 24 серпня. Лише через 14 днів ФСБ Росії надало українським дипломатам інформацію, що він у СІЗО у Краснодарі. Його затримали за звинуваченням за статтею "про тероризм".

Два тижні доля хлопця була невідома. Білоруські правоохоронці заявляли, що у них його немає.

До Гомеля Павло Гриб поїхав на зустріч із дівчиною, з якою переписувався спершу у VK, а потім у Skype.

Родина Павла Гриба звернулась із заявою до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії, які можуть загрожувати життю хлопця.

Також родичі вимагають у РФ забезпечити хлопцю доступ до медичного обслуговування, адже він потребує щоденного специфічного лікування через вроджене захворювання.

Хлопець має проблеми з кровообігом через синдром портальної гіпертензії. Кожен день перебування хлопця у СІЗО в неналежних умовах може бути фатальним для його життя, стверджують родичі.

Батько Павла Гриба служив в Україні прикордонником. Він розповідає, що син активно висловлювався у соцмережах щодо політичних питань. До ЗСУ чи добробатів не має стосунку, не їздив на Донбас та ніколи не виїздив за кордон.

За словами батька, у соцмережах син познайомився з дівчиною. Вона представилась патріоткою України з-під Сочі. Їй нібито було 17 років.

У них ніби зав'язались віртуальні романтичні стосунки й вони домовилися зустрітись у Білорусі.

Низка ЗМІ встигли поспілкуватися з дівчиною Тетяною, з якою нібито мав зустрітися Павло Гриб. Вона вказує, що зустріч відбулась. Дівчина розповіла журналістам, що організувала зустріч під тиском ФСБ.