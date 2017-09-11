ДПСУ: у неділю 60 людей незаконно перетнули кордон

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Протоколи про адміністративне правопорушення на українсько-польському кордоні у "Шегинях" склали на шість учасників прориву, ще дев'ять - у процесі, в тому числі із журналістами. Про це заявив керівник Держприкордонслужби України Петро Цигикал.

Відповідаючи на питання журналістів про те, скільки всього людей незаконно перетнули кордон, пан Цигикал вказав: "Ми розглядаємо майже 60 людей".

Пан Цигикал зазначив, що особи людей встановлюватимуть і використовуватимуть відкриті дані, які є у мережі, наприклад Youtube.

10 вересня ввечері лідер партії "Рух нових сил", екс-очільник Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі в оточенні прихильників прорвали кордон України.

Внаслідок цих дій, 11 поліцейських і п'ять прикордонників травмувалися.