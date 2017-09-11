Трамп на вшануванні жертв 11 вересня: "Наша країна витримає"

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Президент Дональд Трамп вперше очолив церемонію вшанування пам'яті жертв нападів 11 вересня 2001 року.

Він і перша леді Меланія вшанували жертв під час хвилини мовчання у Білому домі, а потім у Пентагоні.

Тисячі людей збиралися по всій країні, аби відзначити найбільшу атаку на США.

Тоді загинули майже три тисячі людей, коли викрадачі пасажирських літаків врізалися в Центр міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, в Пентагон, і ще один літак впав у поле в Пенсільванії.

"Наші цінності збережуться, наш народ процвітатиме, наша країна переможе, і пам'ять про наших близьких ніколи не помре", - сказав пан Трамп біля Пентагону.

Пан Трамп доєднався до міністра оборони Джеймса Маттіса та генерала Джозефа Данфорда, голови Спільного керівника штабу, у міністерстві оборони, аби згадати людей, які загинули 11 вересня.

"Терористи, які напали на нас, думали, що вони можуть сіяти страх і послабити наш дух. Ті, хто намагатиметься це робити, незабаром доєднаються до довгого списку переможених ворогів, які сміли випробовувати нашу мужність", - сказав він.

Раніше пан Трамп з'явився на церемонії поминання жертв 11 вересня у Білому домі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Два променя світла направили у небо, на місце, це стояли вежі-близнюки

Тим часом рятувальники, родичі жертв та тих, хто вижив, зібралися на меморіалі в Нью-Йорку о 08:46, у час, коли 16 років тому, перший літак врізався у північну вежу Світового торгового центру.

Другий літак врізався у Південну вежу о 09:03 за місцевим часом.

Імена трьох тисяч загиблих зачитали вголос біля Меморіалу та музею 11 вересня, а потім у пам'ять загиблих задзвонили дзвони.

Щороку два прожектори на місці веж-близнюків світять у небо й утворюють дві смуги білого світла.

Пан Трамп та перша леді о 09:37 відвідали церемонію у Пентагоні, де вшанували хвилиною мовчання жертв нападів. У 2001 році цей час літак American Airlines Flight 77 врізався у будівлю Пентагону.

Четвертий літак впав о 10:03 у Шенсвіллі, штат Пенсільванія, після сутички пасажирів з групою нападників, що сталася на борту. Літак хотіли направити його у Вашингтон.