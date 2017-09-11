В Іраку утримують 1,3 тис. ймовірних дружин і дітей бойовиків "ІД"

Копирайт изображения Reuters Image caption Іракські військові заявили, що більшість жінок, які перебувають у таборі Хаммам аль-Аліл - із Туреччини

Влада Іраку утримує понад 1300 членів сім'ї імовірних бойовиків "ІД" у таборі для переміщених людей на південь від Мосула, повідомляють іракські чиновники та медики.

Ці жінки та діти родом із 13 країн. Переважна більшість тікала з міста Таль-Афар, коли урядові війська відновили контроль над містом минулого місяця.

Норвезька рада біженців, яка надає допомогу табору, повідомила, що вони перебувають у "затриманні де-факто".

Копирайт изображения Reuters Image caption Жінок сфотографували після здачі курдським силам

Іракська влада каже, що їх, імовірно, репатріюють до своїх країн.

Тисячі іноземців вирушили в Ірак та Сирію, аби жити в "халіфаті", який проголошувала джихадистська організація "Ісламська держава". У 2014 році вона взяла під контроль більшу частину північного і західного Іраку.

Іракська армія та спецслужби повідомили журналістам агентства Reuters, що у таборі Хаммам аль-Аліл, який вони відвідали на вихідних, було багато жінок і дітей, які не мали при собі документів, але більшість із них приїхали з Туреччини.

Із тих, хто там був, переважна більшість із колишніх радянських держав, таких як Таджикистан, Азербайджан та Росія. Також зазначається, що є невелика кількість французів і німців.