АТО: втрат немає, але обстріли тривають
- 12 вересня 2017
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В АТО тривають обстріли, але втрат серед військових не зафіксовано, повідомляє прес-центр АТО.
Основна активність розгорталася на Приморському напрямку.
Тут стріляли, зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри у районі Талаківки.
"Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння", - сказано в повідомленні.
На донецькому напрямку були обстріли в Авдіївській промзоні.
Загалом за минулу добу зафіксували 36 обстрілів.