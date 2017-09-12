АТО: втрат немає, але обстріли тривають

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В АТО тривають обстріли, але втрат серед військових не зафіксовано, повідомляє прес-центр АТО.

Основна активність розгорталася на Приморському напрямку.

Тут стріляли, зокрема, з мінометів калібру 82 міліметри у районі Талаківки.

"Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння", - сказано в повідомленні.

На донецькому напрямку були обстріли в Авдіївській промзоні.

Загалом за минулу добу зафіксували 36 обстрілів.