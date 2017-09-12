ООН наклала на Північну Корею нові санкції

Копирайт изображения KCNA Image caption Інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що на цьому фото - святкування з нагоди нового ядерного випробування, що пройшло 3 вересня

Рада Безпеки ООН наклала нові санкції на КНДР у відповідь на чергове ядерне випробування.

Воно пройшло 3 вересня і стало найпотужнішим з усіх попередніх.

Новий пакет обмежувальних заходів - дев'ятий за рахунком з 2006 року, коли Північна Корея провела своє перше підземне випробування ядерного пристрою.

Резолюція ООН була прийнята за ініціативою Вашингтона.

США спочатку наполягали на більш жорсткому її варіантї, але в підсумку переглянули документ, побоюючись вето з боку Китаю та Росії.

Санкції передбачають повну заборону на експорт текстильної продукції, обмеження на закупівлю Пхеньяном нафтопродуктів та обмеження імпорту сирої нафти.

Більш суворий варіант передбачав повне ембарго на постачання нафти в КНДР і заморожування активів північнокорейського керівництва за кордоном.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Північна Корея твердить, що розробила водневу бомбу

Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі натякнула після голосування, що для КНДР іще не все втрачено.

"Ми не прагнемо війни. Північнокорейський режим не пройшов точки неповернення. Якщо Пхеньян погодиться припинити ядерну програму, він забезпечить собі майбутнє", - сказала американський дипломат.

Текстильна промисловість, по якій ударять санкції, - це друга за величиною стаття експорту КНДР після вугілля.

Майже весь текстиль (80%) країна продає Китаю.

Також відтепер Північна Корея зможе закупати не більш ніж 2 млн барелів нафтопродуктів на рік - проти сьогоднішніх 4,5 млн барелей.

На початку вересня Пхеньян заявив про випробування водневої боєголовки.

Державне телебачення оголосило, що вона вже готова до установки на балістичну ракету.

Президент США Дональд Трамп раніше застерігав, що США можуть зупинити торгівлю з країнами, які мають економічні відносини з Північною Кореєю.