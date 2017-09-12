До готелю з Саакашвілі прийшли прикордонники

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіл Саакашвілі зупинився у львівському готелі "Леополіс"

У вівторок вранці представники Держприкордонслужби прибули до готелю "Леополіс" у Львові, де зупинився Міхеіл Саакашвілі, лідер "Руху правих сил".

"Ми прийшли ознайомити Міхеіла Саакашвілі зі змістом (адміністративного. - Ред.) протоколу про незаконний перетин кордону і тільки", - цитує "Інтерфакс" одного з прикордонників.

Посадовці хочуть, щоби політик особисто ознайомився з документом.

У номер, де живе Саакашвілі, їх не пускають.

На місці присутні співробітники поліції, адвокати пана Саакашвілі та народні депутати.

Прес-секретар ДПС Олег Слободян розповів "Інтерфаксу", що всі особи, які перетнули кордон із Саакашвілі, повинні прибути в пункт пропуску "Шегині" для оформлення протоколів.

За його словами, 14 осіб, переважно журналісти, вже це зробили.

"Саакашвили також має пройти цю процедуру", - цитує пана Слободяна "Інтерфакс".

Копирайт изображения Reuters Image caption Міхеіл Саакашвілі дає прес-конференцію перед готелем

Міхеіла Саакашвілі раніше позбавили українського громадянства. Він вважає це рішення незаконним.

У неділю політик після штовханини з прикордонниками разом із кількома десятками прихильників потрапив в Україну через пункт пропуску "Шегині".

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Можливе покарання за нею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Один із соратників пана Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив у вівторок вранці про затримання двох прихильників "Руху нових сил".

BBC Україна намагається отримати підтвердження цієї інформації у поліції.