В Індії померла дитина 13-річної жертви зґвалтування
Дитина 13-річної жертви зґвалтування в Індії, якій Верховний суд раніше дозволив зробити аборт, померла через два дні після народження.
Новонароджений хлопчик, який перебував у реанімації новонароджених в Мумбаї, помер у неділю.
У п'ятницю дівчинка, яка була на 32 тижні вагітності, народила хлопчика шляхом кесаревого розтину, повідомили в лікарні.
Колега її батька, якого звинувачують у зґвалтуванні, перебуває під арештом.
Зазвичай переривання вагітності в Індії після 20 тижнів дозволене лише у разі небезпеки для життя матері.
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Ця справа набула великого розголосу в країні та за її межами. Про вагітність дівчинки батьки дізналися випадково лише місяць тому, коли відвезли її до лікаря з підозрою на ожиріння.
Минулого тижня суд дав дозвіл на переривання вагітності, і їй зробили кесарів розтин.
Оскільки термін вагітності був такий великий, в результаті її переривання народився хлопчик вагою 1,8 кг.
Від чого саме померла дитина, невідомо, але газета Times of India з посиланням на лікарів повідомляє, що у нього були проблеми з легенями та диханням.
В іншому повідомленні газети йшлося, що "сім'я несподівано висловила готовність забрати дитину".
Співробітники лікарні повідомили BBC, що 13-річній дівчинці розповіли про смерть немовля і вона почувається нормально.
За словами кореспондента ВВС в Делі Гіти Панді, це вже третій випадок протягом останніх кількох місяців, пов'язаний зі зґвалтованими індійськими дітьми, які завагітніли та звернулися до суду з проханням про аборт.
Минулого місяця 10-річна жертва зґвалтування народила дівчинку в індійському місті Чандігарх. Вона теж була на 32-му тижні вагітності, але їй не дозволили аборт, оскільки лікарі вирішили, що це буде "надто ризикованим".
У травні про схожий випадок повідомляли зі штату Хар'яна. Там 10-річній дівчинці, яка стверджувала, що її зґвалтував вітчим, дозволили аборт. Вона була приблизно на 20-му тижні вагітності, кажуть лікарі.
Вагітність дівчат виявляли настільки пізно, оскільки самі діти не знали про свій стан, а їхні батьки не звертали уваги на очевидні ознаки, бо не могли навіть уявити, що їхні доньки завагітніли у такому юному віці, повідомляє наш кореспондент.