ЄС закликав Росію звільнити Чийгоза

Копирайт изображения AFP Image caption Правозахисники вважають Ахтема Чийгоза політичним в'язнем

Представництво ЄС в Україні закликало російську владу звільнити заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого напередодні Верховний суд Криму засудив до восьми років ув'язнення за "організацію масових заворушень" у лютому 2014 року.

"Європейський Союз пильно стежив за справою пана Чийгоза і наполягав на його звільненні - заклик, який ми повторюємо і сьогодні", - йдеться у повідомленні Представництва у Facebook.

В ЄС також наголосили, що заборона діяльності меджлісу та переслідування його керівників є "серйозними та неприйнятними порушеннями їхніх прав".

Крім того, ЄС закликав припинити справу проти іншого заступника голови меджлісу - Ільмі Умерова, якого звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність Росії.

"Всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові та в Російській Федерації, мають бути негайного звільнені", - наголосив ЄС.

Image caption Прихильники Ахтема Чийгоза регулярно приходили на засідання суду

Вирок Ахтему Чийгозу Верховний суд Криму виніс 11 вересня, засудивши його до восьми років колонії загального режиму.

Пана Чийгоза визнали винним в начебто організації масових заворушень у лютому 2014 року і засудили до восьми років колонії.

Адвокат Микола Полозов назвав вирок політично вмотивованим, незаконним і необґрунтованим, заявивши, що захист планує його оскаржити.

Крім того, за словами пана Полозова, цей вирок є прецедентним.

"Російська влада у цьому випадку судить людину за події, які відбулися на території України, адже 26 лютого 2014 за нормами російського закону Крим був частиною України без будь-яких застережень", - каже адвокат.