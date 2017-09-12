ЄС закликав Росію звільнити Чийгоза
Представництво ЄС в Україні закликало російську владу звільнити заступника голови меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого напередодні Верховний суд Криму засудив до восьми років ув'язнення за "організацію масових заворушень" у лютому 2014 року.
"Європейський Союз пильно стежив за справою пана Чийгоза і наполягав на його звільненні - заклик, який ми повторюємо і сьогодні", - йдеться у повідомленні Представництва у Facebook.
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В ЄС також наголосили, що заборона діяльності меджлісу та переслідування його керівників є "серйозними та неприйнятними порушеннями їхніх прав".
Крім того, ЄС закликав припинити справу проти іншого заступника голови меджлісу - Ільмі Умерова, якого звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність Росії.
"Всі незаконно затримані українські громадяни на Кримському півострові та в Російській Федерації, мають бути негайного звільнені", - наголосив ЄС.
Вирок Ахтему Чийгозу Верховний суд Криму виніс 11 вересня, засудивши його до восьми років колонії загального режиму.
Пана Чийгоза визнали винним в начебто організації масових заворушень у лютому 2014 року і засудили до восьми років колонії.
Адвокат Микола Полозов назвав вирок політично вмотивованим, незаконним і необґрунтованим, заявивши, що захист планує його оскаржити.
Крім того, за словами пана Полозова, цей вирок є прецедентним.
"Російська влада у цьому випадку судить людину за події, які відбулися на території України, адже 26 лютого 2014 за нормами російського закону Крим був частиною України без будь-яких застережень", - каже адвокат.