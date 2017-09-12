Саакашвілі та прикордонники оформлюють перетин кордону

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Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі у Львові у присутності своїх адвокатів спілкується з представниками Держприкордонслужби. Як зазначається, прикордонники прийшли до готелю, де зупинився пан Саакашвілі, щоби вручити йому протокол про незаконний перетин кордону.

"Я готовий пройти всі процедури. Не існує ніяких обставин, що ми порушили, чи колись намагалися порушити якийсь закон", - заявив Міхеіл Саакашвілі.

Він також звинуватив "брехливу пропаганду Порошенка" у всіх закидах на свою адресу. Також екс-президент Грузії стверджує, що правоохоронці викрали його український паспорт.

Після цього почалася процедура оформлення протоколу про адміністративне правопорушення щодо незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі, яка проходить просто перед львівським готелем, де він зупинився. За процедурою спостерігають журналісти і прихильники пана Саакашвілі.

Адвокати вирішили написати свої зауваження до протоколу. Представники пана Саакашвілі стверджують, що протокол вручають йому з порушенням визначених строків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіл Саакашвілі зупинився у львівському готелі "Леополіс"

У вівторок зранку сюди прибули правоохоронці.

"Ми прийшли ознайомити Міхеіла Саакашвілі зі змістом (адміністративного. - Ред.) протоколу про незаконний перетин кордону і тільки", - цитує "Інтерфакс" одного з прикордонників.

Прес-секретар ДПС Олег Слободян розповів "Інтерфаксу", що всі особи, які перетнули кордон із Саакашвілі, повинні прибути в пункт пропуску "Шегині" для оформлення протоколів.

За його словами, 14 осіб, переважно журналісти, вже це зробили.

"Саакашвили також має пройти цю процедуру. Для цього співробітники Держприкордонслужби прибули до готелю "Леополіс" ... - щоб ознайомити його з протоколом про незаконний перетин кордону", - цитує пана Слободяна "Інтерфакс".

Міхеіла Саакашвілі раніше позбавили українського громадянства. Він вважає це рішення незаконним.

У неділю політик після штовханини з прикордонниками разом із кількома десятками прихильників потрапив в Україну через пункт пропуску "Шегині".

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Можливе покарання за нею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.