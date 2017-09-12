Саакашвілі анонсував тур Україною

Копирайт изображения УНІАН Image caption Після перетину українського кордону у неділю Саакашвілі живе в одному з львівських готелів

Міхеіл Саакашвілі заявив, що у найближчі дні планує проїхати кількома великими містами України, де збиратиме "вимоги людей". Після цього він каже, що повернеться до Києва.

Він також розповів, що поки не планує створювати єдину партію з Юлією Тимошенко, хоча і вдячний їй за те, що вона підтримала його при поверненні до України.

Міхеіл Саакашвілі анонсував, що разом з політичними силами, які його підтримують, оприлюднять план дій, який вони вироблять та узгодять на основі його візитів до українських міст.

Затримані

Копирайт изображения УНІАН Image caption Перетин кордону Міхеілом Саакашвілі супроводжувався акцію за участю кількох сотень людей та кількома депутатами

Юристка, яка представляє інтереси пана Саакашвілі, заявила, що правоохоронці затримали трьох активістів, які, ймовірно, брали участь у "прориві" екс-президента Грузії на територію України у неділю.

Одного з них затримали на Черкащині, двох інших - в Івано-Франківській області. Після цього їх доправили на Львівщину, розповіла юристка.

Водночас також у вівторок радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook відео, на якому, як він каже, зображений один з затриманих під час сутичок з прикордонниками.

Протокол

Копирайт изображения УНІАН Image caption Українські прикордонники звинувачують Міхеіла Саакашвілі у незаконному перетині кордону

У Львові у вівторок зранку триває оформлення адмінпротоколу про незаконний перетин кордону Міхеілом Саакашвілі.

Для цього до готелю, де він зупинився, прибули представники прикордонної служби.

"Я готовий пройти всі процедури. Не існує ніяких обставин, що ми порушили, чи колись намагалися порушити якийсь закон", - заявив Міхеіл Саакашвілі.

Після цього почалася процедура оформлення протоколу про адміністративне правопорушення щодо незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі, яка проходить просто перед львівським готелем, де він зупинився. За процедурою спостерігають журналісти і прихильники пана Саакашвілі.

Адвокати вирішили написати свої зауваження до протоколу. Представники пана Саакашвілі стверджують, що протокол вручають йому з порушенням визначених строків та з іншими суперечностями.