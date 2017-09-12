Справу про перетин кордону Саакашвілі розглянуть 18 вересня

Копирайт изображения УНІАН

Мостиський райсуд розглядатиме справу про незаконний перетин українського кордону Михайлом Саакашвілі 18 вересня. Про це повідомив представник прикордонної служби, який у вівторок вручав йому протокол про порушення.

При цьому Міхеіл Саакашвілі додав до протоколу свої заперечення.

"Ми вважаємо його притягнення до адмінвідповідальності незаконним", - заявив його адвокат.

Серед заперечень, які висловив захист екс-президента Грузії - ймовірні порушення прикордонників під час спроби Міхеіла Саакашвілі перетнути кордон.

Після завершення процедури оформлення протоколу, пан Саакашвілі оголосив, що з середи він починає тур містами по всім регіонам України, де збиратиме "вимоги людей".

Детальний графік поїздки він пообіцяв оприлюднити пізніше.

Протокол

Копирайт изображения УНІАН Image caption Оформлення протоколу

У Львові у вівторок зранку відбулося оформлення адмінпротоколу про незаконний перетин кордону Міхеілом Саакашвілі.

Для цього до готелю, де він зупинився, прибули представники прикордонної служби та правоохоронці.

"Я готовий пройти всі процедури. Не існує ніяких обставин, що ми порушили, чи колись намагалися порушити якийсь закон", - заявив Міхеіл Саакашвілі.

Після цього почалася процедура оформлення протоколу про адміністративне правопорушення щодо незаконного перетину кордону Міхеілом Саакашвілі, яка проходила просто перед львівським готелем, де він зупинився. За процедурою спостерігали журналісти і прихильники пана Саакашвілі.

Адвокати вирішили написати свої зауваження до протоколу. Представники пана Саакашвілі стверджують, що протокол вручили йому з порушенням визначених строків та з іншими суперечностями.

Затримані

Копирайт изображения УНІАН Image caption Саакашвілі отримав протокол, але оформив свої заперечення до нього

У Держприкордонслужбі стверджують, що Міхеіл Саакашвілі та його прихильники у неділю перетнули державний кордон з порушеннями процедури та без оформлення відповідних документів.

Тим не менше, екс-президенту Грузії загрожує лише адміністративна відповідальність.

Водночас юристка, яка представляє інтереси пана Саакашвілі, заявила, що правоохоронці вже затримали трьох активістів, які, ймовірно, брали участь у "прориві" екс-президента Грузії на територію України у неділю.

Одного з них затримали на Черкащині, двох інших - в Івано-Франківській області. Після цього їх доправили на Львівщину, розповіла юристка.

Також у вівторок радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook відео, на якому, як він каже, зображений один з затриманих під час сутичок з прикордонниками.

Долучитися до розслідування недільних подій пообіцяли і в СБУ.

"Служба безпеки України вважає неприпустимою організацію будь-яких правопорушень на державному кордоні України, який є одним із символів суверенної країни. Спецслужбою в межах своїх повноважень буде надано всебічну допомогу у розслідуванні цього злочину", - йдеться у повідомленні спецслужби, оприлюдненому у вівторок.