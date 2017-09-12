Туреччина домовилася з Росією про постачання зенітних систем С-400

Копирайт изображения AFP Image caption Це перший великий договір між Росією і Туреччиною на поставку зброї і перша велика закупівля Туреччиною зброї не у країни НАТО

Туреччина підписала з Росією контракт на покупку зенітно-ракетних комплексів С-400, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган в розмові з газетою Hurriyet. Це перша велика збройова угода між Росією і Туреччиною, яка з 1952 року є членом НАТО.

"Документи на покупку С-400 з Росії підписані. Наскільки я знаю, вже оплачений депозит", - повідомив пан Ердоган в інтерв'ю турецькому виданню і додав, що він і російський президент "рішуче налаштовані" на виконання контракту.

Агентство Bloomberg з посиланням на анонімне джерело в турецькому уряді повідомляє деталі договору: Туреччина отримає дві системи С-400 вже в наступному році, а ще дві зберуть на її території.

З російської сторони підписання договору підтвердив помічник президента Путіна Володимир Кожин. У розмові з агентством ТАСС у вівторок він сказав, що в зв'язку з купівлею С-400 західні країни намагаються чинити тиск на Туреччину.

Навіщо Туреччини нові системи ПРО

У липні в Пентагоні висловлювали побоювання щодо підготовки контракту.

"Єдине, що нас хвилює - це питання сумісності. Туреччина - союзник НАТО, і загалом краще, коли союзники купують сумісне обладнання", - заявив представник Пентагону капітан Джефф Девіс в липні, коли коментував російсько-турецьку угоду.

Він зазначив, що більшість країн альянсу застосовують в бою збройові системи, зроблені в західних країнах, а багато солдатів НАТО не вміють працювати на російській техніці.

"Те, про що ви говорите [операція з продажу С-400], - це постачання несумісних збройових систем, і, звичайно, це викликає занепокоєння, але це рішення Туреччини", - сказав пан Девіс.

Дальність ураження системи С-400 - близько 400 кілометрів. Це в кілька разів більше, ніж у систем Patriot, які США, Нідерланди та Німеччина розмістили в прикордонних з Сирією турецьких містах у 2013 році на тлі розвитку сирійського конфлікту.

"Анкарі би дуже не хотілося, щоб на сирійській стороні біля її кордонів з'явилися контрольовані курдами території. З цією метою вона завдавала авіаударів по збройним формуванням у Сирії, яких підтримують США (і це проблема для Анкари)", - писав дипломатичний оглядач BBC Джонатан Маркус.

Як відзначають спостерігачі, Туреччина вже кілька років поспіль прагне збільшити дальність своїх систем ПРО. У вересні 2013 року для роботи над новим озброєнням Анкара обрала своїм партнером Пекін.

Китай тоді переміг європейський консорціум EUROSAM, а також спільну заявку Raytheon і Lockheed Martin на основі американського комплексу Patriot.

Це викликало стурбованість у партнерів Туреччини по НАТО. Пізніше Туреччина відмовилася від китайського варіанту і замість цього почала переговори зі спільним американо-європейським консорціумом.

На цей раз Реджеп Ердоган налаштований довести угоду до кінця.

"Ніхто не має права обговорювати незалежні принципи Турецької Республіки й незалежні рішення в сфері оборони, - заявив він в опублікованому у вівторок інтерв'ю. - Ми зобов'язані вживати заходів безпеки, щоб захистити нашу країну".