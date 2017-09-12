МВС: після "прориву" Саакашвілі затримали п'ятьох людей

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За фактом подій на пункті пропуску "Шегині", через який до України прибув Міхеіл Саакашвілі, затримали п'ятьох людей, повідомила прес-служба МВС України.

"Сьогодні, 12 вересня... затримано п'ятьох активних учасників тих подій, які, зокрема, застосовували фізичне насильство до службовців ДПСУ", - йдеться у повідомленні.

Їм інкримінують групове порушення громадського порядку, зазначили у відомстві.

Імен цих людей у МВС не назвали, але раніше один із соратників пана Саакашвілі Давід Сакварелідзе заявив про затримання двох прихильників "Руху нових сил".

Крім того, правоохоронці встановили особи шістьох "можливих організаторів порушення громадського порядку" поблизу кордону" а також 32 "активних учасники" тих подій, додали у МВС.

Понад 100 осіб були допитані як свідки інциденту, а кільком депутатам парламенту направили повідомлення про виклики для проведення слідчих дій, зазначили в МВС .

У неділю пан Саакашвілі після штовханини з прикордонниками разом із кількома десятками прихильників потрапив в Україну через пункт пропуску "Шегині".

Міністр внутрішніх справ заявив, що поліція та прокуратура розпочали слідство за статтею "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Міхеіла Саакашвілі раніше позбавили українського громадянства. Він вважає це рішення незаконним.