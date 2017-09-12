Адвокат Фірташа каже, що його екстрадиція залежить від оточення Трампа

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Український мільярдер-олігарх Дмитро Фірташ "дуже ризикує", якщо йому винесуть вирок не в Австрії, а перенесуть судовий розгляд до Чикаго "протягом декількох тижнів", - сказав його адвокат федеральному судді в понеділок, передає Chicago Tribune.

У суді вперше оприлюднили телефонну розмову, на якій пан Фірташ нібито обговорював поїздку свого співдоповідача до Чикаго, аби зустрітися з керівництвом компанії Boeing.

Прокурори кажуть, що стурбовані тим, що пан Фірташ, якого звинувачують у відмиванні грошей, має зв'язки з колишнім керівником президентської кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

Також вони побоюються, що йому вдасться вилетіти приватним літаком до Росії, якщо суддя у Чикаго винесе вирок не на його користь до того, як його передадуть владі США.

Пан Фірташ має друзів серед оточення президента Росії Володимира Путіна.

Він вважає, що справа проти нього політично вмотивована адміністрацією Барака Обами як покарання за анексію російським президентом Криму.

Дмитра Фірташа звинувачують у тому, що він керував корупційною схемою закупівлі "індійського" титану компаніями з Чикаго, серед яких була й авіакомпанія Boeing.

Його адвокат, колишній федеральний прокурор Ден Вебб, у понеділок заявив судді окружного суду Ребецці Палмеєр, що пан Фірташ ніколи не був у США, і злочини у яких його звинувачують, відбувалися в Індії і не впливали на США.

Але прокурор Амарджеет Бхачу сказав судді, що пан Фірташ таки пов'язаний із Чикаго, і що сам керував схемою хабарництва. За його словами, про це свідчать телефонні розмови.

Він попередив суддю, що, якщо вона винесе вирок не на користь пану Фірташу, перш ніж він опиниться під вартою у США, він може "скочити в приватний літак і попрямувати до Москви або до якоїсь іншої країни, із якої його не видадуть".

30 серпня земельний суд Відня відмовив владі Іспанії в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа, повідомляла прес-служба суду.

Прокуратура Австрії має намір оскаржити це рішення - для цього вона має 14 днів.

Адвокати пана Фірташа, яких цитує австрійське видання Kurier, вважають, що це рішення підтверджує політичну мотивацію екстрадиції, яку іспанські правоохоронці намагалися здійснити за запитом США.