Користувачі соцмереж обурилися "страшною" Діаною із квітів

Копирайт изображения Chesterfield Borough Council Image caption Квіткова композиція до вшанування 20-річчя загибелі принцеси Діани

Квіткову композицію, яку створили до річниці вшанування пам'яті принцеси Діани, жителі міста Честерфілд назвали "страшною" та "жахливою".

Меморіал на ринковій площі у Честерфілді встановили до 20-ї річниці загибелі принцеси.

Фотографії меморіалу також оприлюднили у Facebook, але люди відреагували на них по-різному.

Одні користувачі сказали, що це "образа для Діани", а інші - що "сміялися крізь сльози".

Копирайт изображения chesterfield Borough Council

Користувач Річард Уілкінс сказав, що портрет більше схожий на опудало Ворзеля Гамміджа із дитячого телевізійному шоу.

Інший користувач сказав: "Я ціную всю роботу, яка пішла на прикрашання, але це просто жахливо."

Копирайт изображения Getty Images Image caption Однак над портретом познущалися у соціальних мережах, і сказали, що він більше схожий на живе опудало Ворзеля Гамміджа

Відтоді фото стало вірусним і спровокувало ще більше коментарів. Житель Честерфілда написав, що "відчуває на собі погляд цього портрету, навіть, коли він удома".

Копирайт изображения PA Image caption Багато людей зазначили, що квітковий портрет не має нічого спільного із принцесою Діаною

Місцева влада каже, що сподівалася цією композицією привабити більше людей до міста, і цей інцидент може стати гарною рекламою для туристів.

Представник місцевої влади сказав, що декорування із пелюсток квітів та інших природних матеріалів робили 14 волонтерів.