Користувачі соцмереж обурилися "страшною" Діаною із квітів
Квіткову композицію, яку створили до річниці вшанування пам'яті принцеси Діани, жителі міста Честерфілд назвали "страшною" та "жахливою".
Меморіал на ринковій площі у Честерфілді встановили до 20-ї річниці загибелі принцеси.
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Фотографії меморіалу також оприлюднили у Facebook, але люди відреагували на них по-різному.
Одні користувачі сказали, що це "образа для Діани", а інші - що "сміялися крізь сльози".
Користувач Річард Уілкінс сказав, що портрет більше схожий на опудало Ворзеля Гамміджа із дитячого телевізійному шоу.
Інший користувач сказав: "Я ціную всю роботу, яка пішла на прикрашання, але це просто жахливо."
Відтоді фото стало вірусним і спровокувало ще більше коментарів. Житель Честерфілда написав, що "відчуває на собі погляд цього портрету, навіть, коли він удома".
Місцева влада каже, що сподівалася цією композицією привабити більше людей до міста, і цей інцидент може стати гарною рекламою для туристів.
Представник місцевої влади сказав, що декорування із пелюсток квітів та інших природних матеріалів робили 14 волонтерів.