Італія: сім'я із дитиною загинула у кратері вулкана

Копирайт изображения EPA Image caption Рятувальники швидко прибули до місця події, але сім'ю врятувати не вдалося

11-річний хлопчик і його батьки загинули, провалившись у кратер вулкана Сольфатара неподалік від Неаполя, повідомляють італійські ЗМІ.

За попередніми даними, все сталося після того, як хлопчик зайшов у заборонену для прогулянок зону.

Батьки спробували відтягнути його, але база кратера обвалилася, і вони впали вниз усі. Вони отруїлися газами і загинули на місці.

Інший їхній син семи років до кратера не наближався і не постраждав, але став свідком трагедії. Із ним зараз працюють психологи.

Повідомляється, що родина приїхала з Турина, що розташований на півночі Італії. Батькам було біля 40 років.

Копирайт изображения EPA Image caption За допомогою ланцюгів і мотузок рятувальники дісталися до потерпілих, але вони були вже мертві

Вулкан розташований на захід від Неаполя має велику популярність серед туристів.

Вулкан вважають мертвим із 1198 року, коли відбулося останнє виверження. У нього вузький кратер, він відомий викидами сірчаного газу та пару.

На місці, де провалилася сім'я, сипучі піски, а поверхня може обвалюватися.