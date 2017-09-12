Apple представила новий iPhone X за тисячу доларів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Компанія Apple представила новий телефон преміум-класу до 10-річчя з дня виходу першого iPhone

Презентація новинок вперше пройшла у театрі імені Стіва Джобса у каліфорнійському Купертіно, де розташована штаб-квартира компанії.

iPhone Х у назві моделі символізує десятиліття з моменту презентації першого айфона засновником компанії Стівом Джобсом.

Молодша модель коштуватиме в США 999 доларів, продаж почнеться 3 листопада.

Дисплей у телефона займає усю передню панель і має діагональ 5,8 дюймів і роздільною здатністю 2436 × 1125 пікселів. У нього немає кнопки Home.

Копирайт изображения APPLE Image caption iPhone розблоковуватиметься за допомогою технології Face ID

Крім того, iPhone X оснащений функцією розпізнавання облич зі сканером Face ID. Розблокувати пристрій тепер можна після сканування обличчя користувача.

Також в гаджет вмонтували технологію "доповненої реальності" AR. Такі додатки дозволяють, наприклад, навести смартфон на небо і побачити схеми та назви сузір'їв, або, направивши камеру на поле під час баскетбольного матчу, побачити поверх "живої" картинки комп'ютерну анімацію.

Телефон буде доступний у двох версіях - 64 і 128 гігабайтів, у двох кольорах: сірий та чорний.

Копирайт изображения APPLE Image caption У всіх телефонів буде новий дизайн - передня і задня панель у них зі скла

"Покращений iPhone 7, але 8"

Apple також представила нові моделі смартфонів - iPhone 8 і iPhone 8 Plus, які називають"модернізованими версіями" моделей 7 і 7 Plus.

В усіх телефонів, які показали 12 вересня, новий дизайн - скло на задній, і на передній поверхні. А також нові кольори - срібний, сірий та золотий.

Копирайт изображения EPA Image caption iPhone 8 представили у трьох нових кольорах

Крім того, у цих айфонів буде новий портретний режим із можливістю налаштовувати освітлення на фотографії після зйомки.

"Бездротова зарядка"

Одним з головних нововведень стала поява бездротової зарядки.

На ній одночасно можна буде зарядити iPhone, Apple Watch та Apple AirPods.

Продаж цієї моделі почнеться 22 вересня, вартість - від 699 доларів.

Копирайт изображения EPA Image caption Новий годинник від Apple

Apple Watch 3

У вівторок також представили нову лінійку розумних годин Apple Watch, які, за словами Тіма Кука, вже стали найпопулярнішою маркою годинників у світі, і нові моделі телевізійних приставок Apple TV.

На презентації також оприлюднили дані, згідно з якими, годинники Apple - найпопулярніші у світі, і обігнали Rolex.

Нові смарт-годинники Apple отримали підтримку зв'язку покоління 4G. Це означає, що годинник тепер може телефонувати і виходити інтернет без iPhone.

Копирайт изображения EPA Image caption Тепер гаджети можна буде заряджати одночасно

За цю функцію відповідатиме крихітна сім-карта eSim, яка за розмірами ще менша, аніж карта стандарту nanoSim. Номер телефону, буде той самий, що й у iPhone.

Годинники надійдуть у продаж у жовтні за ціною від 399 доларів.

В одному з рекламних роликів Apple Watch використали київські локації: Центральний вокзал і станцію метро.

Apple TV

Нова телевізійна приставка від Apple отримала підтримку зображення в надвисокому дозволі 4K. Продаватимуть її з кінця вересня за 179 доларів.