Хоуп Хікс - новий директор з комунікацій у Білому домі

Копирайт изображения EPA

Двадцятивосьмирічна помічниця Директора з комунікацій у Білому домі Хоуп Хікс буде виконувати свої обов'язки на постійній основі, повідомляють американські ЗМІ.

За час президентства Трампа - це четвертий директор із комунікацій. До цього місце займав Ентоні Скарамуччі, якого звільнили в липні.

Пані Хікс працювала директором зі стратегічних зв'язків президента Дональда Трампа та прес-секретарем його кампанії.

Колишня працівниця у Trump Organization - є однією із найнадійніших помічниць.

Ентоні Скрамуччі, хоч і провів у Білому домі всього 10 днів, справив вплив на американський ‎політикум - зокрема, через нього із посад звільнилися речник Білого дому Шон Спайсер і ‎начальник штабу Райнс Прібус.