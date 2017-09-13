Австралійська акторка виграла $4,5 млн у справі про наклеп

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Австралійська акторка Ребел Вілсон виграла суд у справі про наклеп і отримає 4,5 мільйона доларів компенсації. Це найбільша сума виплати у подібній справі в країні.

Пані Вілсон позивалася до компанії Bauer Media, в одному з журналів якої у циклі статей акторку некоректно виставили брехухою. Австралійка назвала це наклепом.

"Мені довелося боротися із хуліганами, великою медіа-організацією Bauer Media, яка в 2015 зловмисно вплутала мене у серією гнилих і зовсім помилкових статей", - заявила вона у червні.

Вона також наголосила, що опубліковані матеріали негативно вплинули на її кар'єру в Голлівуді.

Медіакомпанія постійно заперечувала обвинувачення.

Суд тривав три тижні. Пані Вілсон щодня з'являлася на слуханнях і давала свідчення протягом шести днів.

Один із суддів повідомив Верховному суду штату Вікторія, що подібних справ, які б набували такого широкого міжнародного розголосу, в країні ще не було.

Так само у червні акторка пообіцяла віддати виграні гроші на благодійність, стипендії для учнів або на розвиток місцевої кіноіндустрії.