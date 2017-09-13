Зґвалтування дівчинки в Індії: підозрюваний - "не батько її дитини"

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Індійська поліція знову відкрила справу 10-річної дівчинки після того, як експертиза показала, що зразки ДНК її дитини не збігаються з генетичним матеріалом її дядька, якого звинуватили у зґвалтуванні.

Верховний суд Індії не дозволив зробити їй аборт, і минулого місяця вона народила дівчинку.

10-річна дитина не знала про свою вагітність. Їй сказали, що у неї в животі застряг камінь.

Дівчинка стверджує, що протягом останніх семи місяців її ґвалтував дядько.

Обвинувачений, якому за 40 років, був заарештований. Його справа перебуває у спеціальному суді, який розглядає злочини проти дітей. Він перебуває у в'язниці і поки що не зробив жодної заяви.

Кореспондент ВВС у Делі Гіта Панді каже, що результат ДНК-тесту поставив питання про те, чи ґвалтував дівчинку хтось іще.

Батько дівчинки раніше розповів ВВС, що підозрюваний не заперечував обвинувачення.

Повідомляли, що мама дівчинки казала слідчим, що нікого іншого не підозрює, тож поворот цієї справи є дуже дивним, розповів ВВС чиновник, залучений до розслідування.

Вагітність дівчинки виявили в середині липня, коли вона поскаржилася на біль у шлунку.

Суд відхилив прохання про аборт через занадто великий термін вагітності, переривання якої буде "надто ризикованим".

Сім'я дівчинки відмовилася забрати немовля, і воно перебуває під опікою персоналу.

Цей випадок протягом тижня домінував у заголовках світової преси.

Індійське законодавство забороняє аборти після 20-ти тижнів, якщо життя матері не перебуває в небезпеці.

Протягом останніх років суди отримали багато звернень з проханнями про переривання вагітності після 20-го тижня. Деякі з цих звернень надійшли від представників зґвалтованих дітей.

Минулої п'ятниці 13-річна дівчина, яка перебувала на 32-му тижні вагітності, народила хлопчика. Суд дозволив їй перервати вагітність, і їй зробили кесарів розтин. Дитина померла через два дні.