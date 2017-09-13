Режисер Дж. Дж. Абрамс повертається до роботи над “Зоряними війнами”

Копирайт изображения Shutterstock Image caption Дж. Дж. Абрамс стане режисером, одним зі сценаристів та сопродюсером дев'ятого епізоду "Зоряних війн"

Режисером дев'ятого епізоду фантастичної франшизи "Зоряні війни" знову стане Джефрі Джейкобс Абрамс. Він був режисером сьомого епізоду саги "Зоряні війни: Пробудження Сили", що вийшов у прокат в 2015 році.

Президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді заявила, що "Джей Джей зробив усе, на що ми могли тільки сподіватися" у своїй попередній роботі над фільмом, і вона радіє його поверненню для роботи над останньою частиною трилогії.

Інформацію про повернення Абрамса опублікувала у Twitter компанія Walt Disney Studios, яка володіє Lucasfilm.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очікується, що в новому епізоді франшизи зіграють Дейзі Рідлі та Джон Боєга

Дж. Дж. Абрамс замінить Коліна Треворроу, який минулого місяця відмовився від роботи над фільмом, оскільки його погляди розходяться із поглядами компанії.

Тим часом реліз стрічки затримується на півроку - до грудня 2019.

Разом з Абрамсом над сценарієм до епізоду працюватиме Кріс Терріо, який отримав "Оскар" за сценарій до фільму "Арго", був автором сценаріїв стрічок "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" та двох частин "Ліги справедливості".

Очікується, що в новому епізоді франшизи зіграють Дейзі Рідлі та Джон Боєга.