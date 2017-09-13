Порошенко зустрівся з представником МВФ: говорили про кредит
Президент України Петро Порошенко зустрівся з першим заступником директора МВФ Девідом Ліптоном. Про це повідомляє прес-служба президента.
Співрозмовники говорили про виконання Україною Меморандуму про економічну та фінансову політику в контексті чергового траншу Україні.
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"Девід Ліптон підкреслив, що Україна має скористатись позитивним покращенням у внутрішній економіці для завершення реформ та стабільного зростання та відзначив високу динаміку співпраці між МВФ та Україною", - цитує представника МВФ прес-служба.
До кінця року українська влада очікує отримання двох траншів від МВФ.
Експерти кажуть, що, з огляду на виконання умов МВФ, у кращому випадку Україна отримає один і можливо вже не в цьому році.