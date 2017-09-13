Керівниками поліції призначатимуть офіцерів, які пройшли АТО - Яровий

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На всі керівні посади у Нацполіції будуть запрошувати офіцерів, які брали участь в зоні проведення АТО. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Всі керівники поліції областей мають пройти через зону проведення антитерористичної операції. На всі керівні посади Нацполіції ми запрошуємо офіцерів, які брали безпосередню участь в підрозділах в зоні проведення АТО", - наголосив Сергій Яровий, якого цитує прес-служба поліції.

13 вересня у Маріуполі Сергій Яровий представив нового керівника Нацполіції в Донецькій області Миколу Семенишина.

Новопризначений начальник поліції Донеччини розповів про пріоритетні напрямки, за якими працюватиме поліція прифронтового регіону. Йдеться про протидію диверсійним групам, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, боротьбу з незаконним обігом зброї та боєприпасів, наркотиками, організованою злочинністю, торгівлю людьми, безпеку дорожнього руху.