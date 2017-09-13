Чийгоз про свій вирок: скільки страху і брехні у кожному слові

Копирайт изображения unian Image caption На Майдані кілька десятків людей вимагали звільнення Чийгоза

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що кожен кримський татарин і кожен українець повинні розуміти, що їхнє право на свободу і любов до Батьківщини є "загрозою для російської влади".

"11 вересня слухав вирок. Скільки цинізму, брехні, і головне, страху за кожним вимовленим словом і діями суддів, влади Росії перед силою, мужністю, рішучістю мого народу", - зазначив Чийгоз у зверненні до учасників мітингу на його підтримку.

Заяву Чийгоза, датовану 12 вересня, опублікував голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

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Мітинг на підтримку Чийгоза пройшов у середу ввечері на Майдані Незалежності у Києві. У ньому взяли участь кілька десятків людей.

Учасники мітингу тримали українські та кримськотатарські прапори, а також плакати, на яких, зокрема, були написи: "Свободу Ахтему Чийгозу - в'язню ФСБ", "Російські окупанти, геть з Криму".

Чийгоз у своєму звернення зазначив:"Вирок увібрав в себе безвихідь і злобу колаборантів. Але їхня радість передчасна. Їм не вдасться зробити головною цінністю брехню і підлість. Їм ніколи не бути авторитетами народу".

Термін за мітинг

Так званий Верховний суд Криму у вересні засудив пана Чийгоза до восьми років колонії суворого режиму. Його звинуватили в організації заворушень ‎біля будівлі Верховної ради Криму у лютому 2014.

Захист Ахтема Чийгоза планує звертатися до Європейського суду з прав людини після того, як Верховний суд РФ розгляне апеляцію, і заявляє про можливість запуску екстрадиції.

МЗС України висловило рішучий протест Росії через вирок в анексованому Криму українцю Ахтему Чийгозу.

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядав останній проукраїнський мітинг у Криму, який відбувся 26 лютого 2014 року

Прем'єр України Володимир Гройсман заявив про наміри разом із захисниками боротися за звільнення Ахтема Чийгоза.

Ахтема Чийгоза визнали винним в організації "масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

У той день були мітинги кримських татар і проросійських активістів, які переросли в сутички. Загинули дві людини: один чоловік помер від серцевого нападу, одна жінка - через тисняву.

Голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що ‎переслідування у Криму стали наслідком "послідовної і рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади на захист територіальної цілісності України.

Уповноважений з прав людини федерального уряду Німеччини Бербель Кофлер висловила обурення через вирок Чийгозу.