Леді Гага хворіє на фіброміалгію. Що це таке?

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Американська співачка Леді Гага повідомила, що у неї хронічна фіброміалгія. Пацієнти з такою хворобою страждають від хронічного, як правило, симетричного болю в усьому тілі. Хвороба до кінця не вивчена, що ускладнює її лікування.

Співачка повідомила про це в Twitter. Там же вона сказала, що розповідає про життя з цією хворобою e своєму останньому документальному фільмі.

"Я хочу надати допомогу у підвищенні обізнаності та об'єднати людей, у яких вона є. Ми всі можемо поділитися історіями про те, що допомагає, а від чого стає боляче", - написала Леді Гага.

Леді Гага говорила про те, що живе з хронічним болем ще в 2013 році, але лише зараз розкрила причини цього болю.

31-річна співачка виступила на Торонтському кінофестивалі, де показують її документальний фільм "Гага: п'ять футів і два дюйми".

Фільм вже вийшов на екрани e США і незабаром його покажуть і в інших країнах.

Що таке фіброміалгія

У людей, які страждають на фіброміалгію, буває безліч симптомів - вони часто страждають від поганого сну, ригідності м'язів, синдрому підвищеної втоми, втрати пам'яті, а також порушень концентрації уваги.

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На фіброміалгію страждають приблизно 4% населення. Серед людей з цим діагнозом в сім разів більше жінок, ніж чоловіків.

Причини хвороби на даний момент науці невідомі. В результаті лікарі не знають, як саме лікувати цю хворобу, і спрямовують зусилля на придушення симптомів - болю, депресії і розладів сну.

Копирайт изображения LADY GAGA/INSTAGRAM Image caption Леді Гага допомагає ультрафіолетова сауна

Існує припущення, що в багатьох випадках фіброміалгія з'являється після фізичного або емоційного стресу.

Отримавши безліч послань від шанувальників, що виражають співчуття і діляться своїми порадами, як жити з цією хворобою, Леді Гага написала в Instagram:

"Я вражена хвилею співчуття і розповідями про те, як люди живуть з хронічним болем, надісланими в відповідь на моє повідомлення. Можливо, мені варто поділитися, до яких методів я вдаюся останні п'ять років. У всіх різні тіла і різні форми хвороби ... Тим не менше: поїхали! Коли у мене починаються спазми, мені дуже допомагає ультрафіолетова сауна, як видно на фотографії ... я при цьому закутуюсь у рятувальне ковдру, яка зберігає тепло, що випромінюється. Щоб це тепло не викликало подразнень, після цього я лягаю в дуже холодну ванну ... Ще гарно при цьому тримати в морозильнику пакети із замороженим горошком або морквою, і прикладати ці пакетики до місць, де боляче ... "