Чиновника "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 70 тис. доларів

Копирайт изображения unian

Високопосадовця "Укрзалізниці" Джакелі Вахтангу затримали на хабарі у 70 тис. доларів. Про це повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

Джакель Вахтанг займає посаду першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю компанії.

Гроші мали піти на "вирішення питання щодо призначення на одну з керівних посад у ПАТ "Українська залізниця".

При цьому вже за вирішення питання "Джакелі В. планував отримати неправомірну вигоду у розмірі 300 тис. доларів", розповів пан Лавренюк.

Затримання провело СБУ.