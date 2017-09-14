В АТО один військовий поранений

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За минулу добу бойовики здійснили 25 обстрілів позицій сил АТО. Один військовий був поранений під час обстрілу на околицях Авдіївки. Наразі його стан задовільний.

Про це повідомляє штаб АТО на своїй сторінці у Facebook.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки та Зайцевого, Кам'янки та у районі Пісків.

На приморському напрямку сепаратисти декілька разів відкривали вогонь у районі Водяного, з озброєння БМП - біля Гнутового. А стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети застосовували поблизу Мар'їнки та Широкиного.

На луганському напрямку вони обстрілювали позиції сил АТО з зенітної установки поблизу Кримського, а з гранатометів - біля Станиці Луганської.