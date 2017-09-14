Тимошенко не буде ні з ким об'єднуватись на виборах

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Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що вона та її партія нікого не підтримуватиме на майбутніх президентських та парламентських виборах і ні з ким не об'єднуватиметься. Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

"Я більше не буду довіряти людям, за яких я не можу поручитися. Тільки наша команда!" - сказала пані Тимошенко.

На її думку, більший вибір партій та кандидатів в президенти зміцнить опозицію.

"Конкуренцію ніхто не відміняв! Якщо в країні буде політичне болото і буде однопартійна система і намагатимуться висунути одного лідера, то людей позбавлять альтернативи", - цитує сайт лідера партії.

Вона також запевнила, що опозиційні сили координуватимуть свої дії для того, щоб "домогтися дострокових парламентських та президентських виборів і усунути від влади президента Порошенка".

Серед сил, з якими Юлія Тимошенко може координувати роботу, вона назвала "Самопоміч", "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, "Громадянську платформу" Анатолія Гриценка, "Свободу", "Справедливість" Валентина Наливайченка, "Демальянс", а також політиків Дмитра Добродомова та Віктора Чумака.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Юлія Тимошенко має один з найвищих президентських рейтингів.