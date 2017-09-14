Ірак: жертвами двох атак бойовиків стали щонайменше 50 людей
Щонайменше 50 людей стали жертвами двох атак бойовиків на півдні Іраку, понад 80 поранені.
Як повідомили в МВС країни, перший напад стався недалеко від міста Насирія - столиці іракської провінції Ді-Кар. Там озброєні люди увірвалися до кафе і почали стріляти у відвідувачів.
Через деякий час біля найближчого контрольно-пропускного пункту вибухнув замінований автомобіль.
Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може збільшитися, бо багато постраждалих перебувають у критичному стані.
Відповідальність за атаки взяла на себе джихадистська організація "Ісламська держава".
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За інформацією агентства AFP, нападники були замасковані під бійців "Хашд Шааб" ( "Сили народної мобілізації") - загонів місцевої оборони іракських шиїтів, які борються на стороні іракського уряду проти "ІД".
У липні 2017 іракські урядові війська відбили у бойовиків "ІД" Мосул - місто, який ісламісти захопили в 2014 році і проголосили своєю столицею в Іраку. Наприкінці серпня звільнили місто Таль-Афар, який служив стратегічним опорним пунктом угруповання в Іраку.
Під контролем "ІД" в Іраку залишається низку поселень поблизу сирійського кордону в провінції Анбар, відомих під загальною назвою Ель-Кайм.