Ірак: жертвами двох атак бойовиків стали щонайменше 50 людей

Копирайт изображения Reuters Image caption Джихадисти найчастіше влаштовують атака у місцях масового скупчення людей (на фото - результати вибуху на ринку в передмісті Багдада 28 липня 2017 року)

Щонайменше 50 людей стали жертвами двох атак бойовиків на півдні Іраку, понад 80 поранені.

Як повідомили в МВС країни, перший напад стався недалеко від міста Насирія - столиці іракської провінції Ді-Кар. Там озброєні люди увірвалися до кафе і почали стріляти у відвідувачів.

Через деякий час біля найближчого контрольно-пропускного пункту вибухнув замінований автомобіль.

Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може збільшитися, бо багато постраждалих перебувають у критичному стані.

Відповідальність за атаки взяла на себе джихадистська організація "Ісламська держава".

За інформацією агентства AFP, нападники були замасковані під бійців "Хашд Шааб" ( "Сили народної мобілізації") - загонів місцевої оборони іракських шиїтів, які борються на стороні іракського уряду проти "ІД".

У липні 2017 іракські урядові війська відбили у бойовиків "ІД" Мосул - місто, який ісламісти захопили в 2014 році і проголосили своєю столицею в Іраку. Наприкінці серпня звільнили місто Таль-Афар, який служив стратегічним опорним пунктом угруповання в Іраку.

Під контролем "ІД" в Іраку залишається низку поселень поблизу сирійського кордону в провінції Анбар, відомих під загальною назвою Ель-Кайм.