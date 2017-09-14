Вінниччина: агроном загинув під гвинтом вертольота

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У Вінницькій області під час проведення польових робіт загинув агроном одного з підприємств, потрапивши під задній гвинт вертольота МІ-2. Про це повідомляє поліція Вінниччини.

Подія сталася 13 вересня у селі Скибенці Погребищенського району, чоловік - житель Київської області.

"При виконанні робіт по внесенню хімікатів на поля під час дозаправки гелікоптера водою, 40-річний агроном підприємства, наблизившись до працюючого авіатранспорту при нез'ясованих обставинах, потрапив під задній гвинт гелікоптера", - уточнили у відомстві.

Чоловік отримав поранення несумісні з життям та загинув на місці події.

Відкрито кримінальне провадження "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту".

Таке правопорушення карається ув'язненням до десяти років, уточнили у поліції.

Також призначено низку експертиз, за висновками яких будуть встановлені обставини події.