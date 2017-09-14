Сакварелідзе у Львові вручили підозру

Копирайт изображения facebook.com/davit.sakvarelidze

Соратнику Міхеіла Саакашвілі, колишньому заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе повідомили підозру про вчинення низки правопорушень.

Йдеться про події на українсько-польському кордоні 10 вересня.

Соратника Саакашвілі підозрюється у таких правопорушеннях - ст.293 (групове порушення громадського порядку), ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон), ч.2 ст.342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

"Цим нас не зупинять. Це смішно просто", - заявив пан Сакварелідзе. При цьому він назвав такі дії політичним переслідуванням з боку влади.

Підозру Сакварелідзе зачитали у Львові. На його сторінці у Facebook йшла онлайн-трансляція зачитування підозри.

10 вересня пан Саакашвілі за допомогою соратників незаконно перетнув кордон Польщі з Україною. Натовп прихильників екс-президента Грузії, серед яких був пан Сакварелідзе, прорвав очеплення прикордонників з українського боку, увірвався у нейтральну смугу і завів Саакашвілі на українську територію.