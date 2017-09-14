У Києві на Борщагівці горів ринок
У Києві сталась пожежа на ринку "Колібріс", що на Борщагівці за адресою Леся Курбаса, 4 Б. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
У четвер ввечері загорівся торгівельний павільйон, в якому розміщувалась аптека. Вогонь поширився і на інший павільйон, всього горіло близько 2 тис. кв. м.
Поруч з ринком проходить лінія трамваю. З неї зняли напругу, щоб пасажири не отруїлися димом.
Пожежу ліквідували о 19:22. Вогонь гасили 14 машин. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.
Причини пожежі з'ясовують.