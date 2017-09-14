Чотири країни ЄС просять Київ не обмежувати мови нацменшин

Копирайт изображения unian Image caption Болгарська діаспора в с. Ботієве Запорізька область

Болгарія, Греція, Румунія і Угорщина закликають Україну не вводити в дію норму закону про освіту щодо мови навчання. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті МЗС Болгарії.

"Болгарія, Греція, Румунія і Угорщина закликали Україну не вводити обмеження на освіту рідною мовою, які передбачені в законі про освіту", - сказано в документі.

З відповідним проханням міністри закордонних справ Болгарії - Катерина Захар'єва, Греції - Нікос Кодзіас, Румунії - Теодор Мелескаун і Угорщини - Петер Сійярто звернулися у листі до міністра закордонних справ Павла Климкіна, генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда, верховного комісара ОБСЄ Ламберта Заннієра.

За законом "Про освіту", нацменшини зможуть вчитися рідною мовою до 5-го класу, після чого всі предмети (з деякими винятками) будуть викладати тільки українською мовою.

У листі йдеться, що у Міністерство закордонних справ Болгарії викликали представника посольства України у Софії. Болгарські дипломати висловили занепокоєння щодо наслідків нового закону про освіту для болгарської нацменшини в Україні.

Українська сторона вказала, що новий закон про освіту не порушує права болгарської національної меншини на вивчення рідної мови. За словами представника українського посольства, метою закону є посилення використання української мови, яка є державною.

Нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що норми нової редакції закону про освіту порушують права угорської меншини. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ буде і надалі гарантувати вільний розвиток мов національних меншин.

Що в законі

Новий закон "Про освіту" Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Найбільші суперечки в парламенті спричинило формулювання про мову навчання дітей нацменшин і корінних народів.

Зрештою національним меншинам дали право вчитися їхніми мовами поряд з українською лише у дитсадках і 1-4 класах, а корінним народам - ще і у середній школі в окремих класах (групах).

Після навчання рідною мовою у початковій школі (1-4 класи) представники нацменшин будуть переходити на українську мову в середній і старшій школі. Мову нацменшин можна буде викладати як окремий предмет.

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"Понять кримськотатарська, чи російська, болгарська школи більше не існує. Тобто будуть українські школи з російськими класами з першого по четвертий", - заявляв депутат Костянтин Усов.

Мовами національних меншин, згідно з законом, в Україні є: білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька та угорська.